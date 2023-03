Veja museus que abordam contribuições de mulheres para a ciência

O Dia Internacional das Mulheres, celebrado em 8 de março, é mais do que uma data comemorativa. Cada vez mais esse dia tem a proposta de promover a igualdade de gênero. E a todo momento é possível refletir sobre essa igualdade. Na hora de viajar, por exemplo, é possível adquirir novos conhecimentos e conhecer as contribuições femininas ao longo da história.

Uma lista divulgada pelo site de viagens Booking, apresenta cinco museus no Brasil e no mundo que incentivam a contribuição das mulheres na ciência e na história.

Caixa Cultural Fortaleza



Homenagear mulheres que fizeram história nas mais diferentes áreas é o mote da Exposição “Mulheres que Mudaram 200 anos”, disponível para visitação na Caixa Cultural, em Fortaleza, até 16 de abril. A mostra fala do processo de participação de mulheres durante a independência do Brasil, com destaque a nomes como Maria Felipa, Maria Leopoldina, Maria Quitéria e Nísia Floresta, entre outras.

Onde: Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287 – Praia de Iracema)

Quando: 12 de janeiro a 16 de abril de 2023, de terça-feira a sábado, das 9h às 20 horas; domingos e feriados, das 12h às 19 horas

Gratuito



Museu do Amanhã



Definido como "um ambiente de ideias, explorações e perguntas sobre a época de grandes mudanças em que vivemos e os diferentes caminhos que se abrem para o futuro", o Museu do Amanhã está localizado ao lado da Praça Mauá, no Centro do Rio de Janeiro. Até 30 de abril está com a exposição "Nhande Marandu - Uma História de Etnomídia Indígena" que conta com produções contemporâneas dos povos indígenas, entre outras mostras. A programação pode ser conferida no site do museu.



Quando: terça a domingo, das 10h às 18 horas (última entrada às 17h), inclusive feriados

Onde: Praça Mauá, 1 - Centro (Rio de Janeiro, RJ)

Quanto: de R$15 a R$30, à venda no site ou na bilheteria do museu

Museum of the Future



Com um design circular, o Museu do Futuro de Dubai estimula a interação e imersão dos visitantes. A exposição "Tomorrow Today" mostra uma variedade de protótipos de tecnologia, parte deles feito por mulheres. A mostra "Future Heroes" quer inspirar a próxima geração de cientistas, com foco em experiências para crianças. Os cinco andares do museu proporcionam conhecimentos sobre mudanças climáticas, ecologia, saúde e inovação.



Onde: Dubai World Trade Centre (7CP+H4Q - Sheikh Zayed Road - Dubai/ Emirados Árabes Unidos)

Quanto: consultar o site

NEMO Science Museum



Localizado em Amsterdã, o NEMO Museu chama atenção por sua forma de barco. Na visita, é possível conhecer mais sobre as áreas de engenharia, física e biologia, e conta com projetos internacionais de empoderamento feminino. Entre eles o Future Space, financiado pela União Europeia, que tem como objetivo engajar estudantes do ensino médio em carreiras em astronomia e ciências.

Onde: Oosterdok 2, 1011 VX, Amsterdam

Quanto: consultar site

Bloomfield Science Museum



Com a ideia de levar os visitantes a explorar a ciência, o Bloomfield Science Museum é um museu de Israel com cinema e um jardim científico de jogos interativos ao ar livre, voltado a todas as idades. O museu encoraja meninas a buscarem a área de STEM (da sigla em inglês, "Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática") a partir da colaboração com o Ministério da Educação de Israel.



Onde: Sderot HaMuze'onim 3, Jerusalem, Israel

Quanto: consultar site

