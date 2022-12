Paracuru: lençóis paracuruenses oferecem lazer no Litoral Oeste

Com areia branca e lagoas de águas cristalinas, os lençóis paracuruenses estão entre as atrações do Litoral Oeste do Estado

Fortaleza foi o segundo destino nacional mais procurado pelos brasileiros que viajaram nos meses de maio e junho de 2022, de acordo com a Pesquisa de Sondagem Empresarial com Agências e Operadores de Turismo no Brasil, divulgada pelo Ministério do Turismo (MTur). Os roteiros da Capital acabam se ampliando e incluindo belezas de outros municípios do Estado (Cumbuco, em Caucaia, e Canoa Quebrada, em Aracati, são bons exemplos). Nesse último ano, porém, outra rota se fortaleceu: a cidade de Paracuru.

Há 90 km de Fortaleza, no Litoral Leste, está localizado o município praieiro. Antes da pandemia de Covid-19, era um dos destinos procurados pelos cearenses para pular o Carnaval, chegando a receber 100 mil pessoas durante o período de folia, segundo Ângelo Tuzze, secretário de Turismo, Cultura e Meio Ambiente do município.

Fundada em 1951, Paracuru significa "Lagarto do Mar", em referência à proximidade à costa. São mais de 20 km de litoral, incluindo praias que atraem turistas em busca interessados na prática de esportes radicais, como kitesurf, até famílias que procuram locais para descanso e confraternização.

Belezas Naturais

A combinação de dunas, lagoas e mar atraem os turistas para os Lençóis Maranhenses, mas o Ceará também tem sua própria versão da paisagem: os Lençóis Paracuruenses. Outras atrações são as praias da Pedra Rachada e do Ronco do Mar, e a Praça do Farol.

Devido a procura nos Carnavais, a cidade possui estrutura já montada para receber turistas. Ao redor da praça principal, por exemplo, chamada Praça da Matriz, há restaurante mexicano, italiano, hamburgueria e sorveteria, além de barracas que vendem o tradicional pratinho de vatapá, baião e carne de sol.

No mês de novembro, Paracuru recebeu o lançamento de um novo passeio regular pela Enseada Turismo. O roteiro é um bate e volta, com saída todas as quartas e sextas, e que inclui os Lençóis Paracuruenses e a Praia da Pedra Rachada.

"Planejamos tudo com o prefeito e as autoridades locais, assim como associações de bugueiros e outros, e recebemos muito apoio de todos. A ideia é fortalecer o turismo cearense colocando mais uma praia na rota regular do Estado, assim como acontece com Jericoacoara, Canoa Quebrada, Flecheiras, Cumbuco e outras praias. Estamos planejando também oferecer viagens com hospedagem, valorizando a rede hoteleira local", explica Gabriele Colleti, responsável pela Enseada.

A convite da agência de turismo, o Vida&Arte foi conhecer a cidade e apresenta possiblidade de roteiro.

Roteiro

A saída de Fortaleza é às 7 horas, com chegada em Paracuru às 8h30min. A primeira parada é a Praia da Pedra Rachada, uma paisagem diferente das praias da Capital, rodeadas por prédios e barracas com estruturas grandiosas. Lá, o menos é mais. Os turistas podem mergulhar no mar, caminhar pela areia deserta ou curtir as piscinas naturais que se formam.

Após a chegada à praia, é oferecido o passeio de buggy pelos Lençóis Paracuruenses. Os bugueiros atravessam o Parque das Dunas e chegam até a beira dos lençóis, não podendo entrar no patrimônio natural. A paisagem já vale o passeio, marcada pela areia clara, cataventos ao fundo e lagoas que cruzam o caminho. Tem até uma pausa para fazer "skibunda", que consiste em descer da duna sobre uma prancha de madeira. Ao chegar nas dunas da Praia das Almas, os turistas podem optar pelo passeio "com emoção", aumentando a adrenalina do percurso.

Não pode faltar uma pausa para tomar banho na lagoa de águas cristalinas, uma ótima opção para se refrescar em meio ao sol escaldante do Ceará. Tem também redes para deitar sobre as águas e estrutura de balanço para tirar fotos.

Após o passeio de buggy, os clientes retornam para o restaurante de apoio na Praia da Pedra Rachada, onde podem almoçar. Às 16h30min, o passeio segue a caminho do farol da cidade, onde os turistas assistem o pôr do sol. O retorno para Fortaleza acontece por volta das 18 horas.

O passeio de 1 dia para Paracuru custa R$80 por pessoa. Com o adicional do passeio de buggy, fica por R$ 150 o passeio total.

Passeio a Paracuru

Quando: saída às quartas e sextas

Quanto: R$80 (sem buggy) e R$150 (com buggy)

Mais informações: Enseada Turismo (@enseada.turismo)



