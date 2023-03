Melhor da América do Sul: hotel em Foz do Iguaçu vence pela 6ª vez

O hotel do grupo Belmond traz no ranking cinco estrelas, sendo o único com esse feito na América do Sul; Hotel das Cataratas fica localizado no Parque Nacional do Iguaçu

O Hotel das Cataratas, do grupo Belmond, foi novamente reconhecido pelo Forbes Travel Guide por proporcionar boas experiências de hospedagem.

O espaço é o único empreendimento hoteleiro situado dentro do Parque Nacional do Iguaçu, localizado em Foz do Iguaçu, no Paraná.



Eleita pela sexta vez consecutiva como “Melhor Hotel da América do Sul”, a hospedaria é a única ranqueada com 5 estrelas.

Orgulhosa de sua equipe, a gerente geral Renata Portes, que assumiu o cargo no início de 2023, acredita que o reconhecimento é fruto de muito trabalho e dedicação dos profissionais envolvidos.

As instalações, combinadas com serviço e atendimento de qualidade, e a localização privilegiada do hotel garantem a cada hóspede uma experiência diferenciada.



“Para minha gestão, espero muito aprendizado e troca com a equipe, que já vem trabalhando com maestria. Além do desejo de investir em experiências que reforcem o maior atributo do hotel: a natureza. O hotel está localizado em um dos lugares mais privilegiados do mundo e temos que desfrutar ao máximo disso, contribuindo com a comunidade local e com a preservação da região", revela Renata.

Belmond Hotel das Cataratas

Onde: Parque Nacional, rodovia BR-469, km 32, s/n - Foz do Iguaçu, Paraná

Mais informações: no Instagram @belmondhoteldascataratas



