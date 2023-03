Turismo: Booking revela destinos mais buscados para 2023 no Brasil

A Booking.com realizou um levantamento por viajantes do Brasil e listou os destinos nacionais e internacionais estão "na mira" dos turistas do País

A agência de viagens Booking.com realizou um levantamento que prever buscas no Brasil por viagens para 2023. Segundo apontamentos, 81% dos brasileiros acredita que sempre valerá a pena viajar e 57% terão prioridade de investir nas férias para isso. O ranking feito pela pesquisa indica que a tendência nacional está centralizado nas regiões Sul e Sudeste.

As capitais e cidades no interior do País, ainda segundo o levantamento da agência, estão crescendo nas preferências de viagens dos brasileiros.

Top 10 destinos de viagens do brasileiro pelo Brasil em 2023

Aparecida, São Paulo Olimpia, São Paulo Porto Alegre, Rio Grande do Sul São Paulo, São Paulo Belo Horizonte, Minas Gerais Foz do Iguaçu, Paraná Maringá, Paraná Blumenau, Santa Catarina Ribeirão Preto, São Paulo Curitiba, Paraná

Em relação a destinos estrangeiros, Buenos Aires (Argentina) lidera o ranking de viagens internacionais que são tendência para os brasileiros. Os demais países do ranking criado são europeus.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Top 10 destinos de viagens do brasileiro para outros países em 2023



Buenos Aires, Argentina Paris, França Barcelona, Espanha Madrid, Espanha Porto, Portugal

Sobre a pesquisa

A pesquisa "Previsões de Viagem para 2023" foi encomendada pela agência Booking.com e realizada com um grupo de adultos que planejava viajar a lazer ou a negócios nos próximos 12 a 24 meses. Ao total, 24.179 pessoas em 32 países e territórios participaram da pesquisa, realizada online em agosto de 2022.

Os locais tinham que estar entre os 100 destinos domésticos mais reservados pela Booking.com, entre 1º de agosto de 2021 e 31 de julho de 2022, pelos viajantes brasileiros. A lista gerada foi ordenada de acordo com o aumento ano a ano.

Além disso, os destinos tinham que estar entre os 100 destinos internacionais mais reservados na Booking.com, entre 1º de agosto de 2021 e 31 de julho de 2022, pelos viajantes brasileiros. A lista gerada foi ordenada de acordo com o aumento ano a ano.

Sobre o assunto Como planejar uma viagem - Fica a dica

Egito anuncia descoberta de "cidade romana inteira" em Luxor

O que fazer em Aracati: Turismo comunitário no Quilombo do Cumbe

No Pará, Ilha do Combu atrai apaixonados por chocolate e grafite

Paracuru: lençóis paracuruenses oferecem lazer no Litoral Oeste

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags