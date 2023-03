Gastronomia paraense: 5 restaurantes para conhecer em Belém

Com opções que incluem açaí, filhote, moqueca e até o melhor sorvete do Brasil, veja opções de restaurantes para conhecer em Belém

Açaí, tacacá, maniçoba e pato no tucupi são alguns dos pratos típicos mais populares do Pará. Com influências indígenas, portuguesas e africanas, a culinária do Estado é expressiva e singular. Não é à toa que recebeu o título internacional de Cidade Criativa da Gastronomia, concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Elementos encontrados na região da Amazônia são destaque dos pratos paraenses, como o camarão, caranguejo, pato e peixes. O tempero também é único, feito a base de folhas, frutas nativas, pimentas de cheiro e ervas. Restaurantes com diferentes propostas destacam o que há de melhor na culinária paraense. O Vida&Arte esteve em Belém e traz uma lista com as principais opções da cidade.

Point do Açaí

Para quem quer experimentar o verdadeiro açaí, um bom local para visitar é o Point do Açaí. Lá, você pode comer o alimento puro ou misturar com açúcar mascavo, e farinha de tapioca ou d’água. Também tem a opção de levar para a viagem.

Um dos pratos que vale a pena experimentar é a Chapa Mista com Peixes Regionais Fritos e Açaí, que custa R$ 220. Essa opção inclui peixes de água salgada, doce e mista, como Filé de Pescada Amarela Frita, Filé de Filhote, Filé de Dourada e Filé de Gó. Também é acompanhada por com 1 litro de açaí, farinha d’água, tapioca, arroz, farofa e vinagrete. Lá você também encontra a unha de caranguejo, que se assemelha a uma coxinha.

Onde: Blvd. Castilhos França, 744 - Campina

Instagram: @pointdoacaibelem

Chapa mista paraense do Point do Açaí (Foto: Reprodução/Instagram)



Ver-O-Açaí

O restaurante Ver-O-Açaí é uma imersão na cultura paraense. Com muitas cores e objetos de decoração que remetem à cultura local, cada canto do estabelecimento é “instagramável”. Aliás, o próprio nome remete a um dos locais mais conhecidos de Belém: o mercado Ver-O-Peso.

O chef Maurício Façanha assina o cardápio, tendo sido responsável pelo menu do casamento de Gretchen com Esdras de Souza em 2020. Inclusive, quem vai até o restaurante pode pedir os mesmos pratos oferecidos no casamento do casal: o Menu Gresdras, que custa R$139,90, e inclui 4 bolinhos (maniçoba e piracuí), sopinha de caranguejo, moqueca, pirarucu, ragu e a sobremesa Raimundo e Maria, de queijo do Marajó, doce de leite e farofa de chocolate flocada.



Onde: Tv. Dom Pedro I, 599 - Umarizal

Instagram: @veroacaibelem

Bolinho de aviú, dadinho de bacon, bolinho de pirarucu e charuto de peixe empanado no milho do Ver-O-Açaí (Foto: Reprodução/Instagram)



Remanso do Peixe

Para quem quer se sentir em casa, o Remanso do Peixe é uma opção confortável, já que se trata de uma residência familiar que virou restaurante. Quem assina o cardápio é o renomado chef paraense Thiago Castanho.

Vale experimentar o camarão empanado na tapioca, a moqueca paraense do Seu Chicão e a moqueca baiana. De sobremesa, não pode faltar o mousse de chocolate da ilha do Combu com cupuaçu e farofinha de cacau.

Onde: Conj. Célso Malcher, 64 - Marco

Instagram: @remansodopeixe

Moqueca paraense do Seu Chicão do Remanso do Peixe (Foto: Reprodução/Instagram)



Famiglia Sicilia

Não pode faltar uma visita ao Famiglia Sicilia, que tem pratos típicos como o Filhote com farofa de Castanha, por R$94, mas também há opções para quem não quer necessariamente comer algo da gastronomia local, como o bife de chorizo, por R$94.

De sobremesa, uma ótima opção é o brownettone, um brownie em forma de panettone de 700gr que serve até 8 pessoas e custa R$114. O restaurante também conta com uma loja da Gaudens Chocolate, onde os clientes podem comprar diversos tipos de chocolate, como bacuri ao leite e cupuaçu ao leite.

Onde: Av. Conselheiro Furtado, 1420 - Batista Campos

Instagram: @famigliasiciliaoficial

Cartoccio de Bacalhau com risoto de lula do Famiglia Sicilia Ristorante (Foto: Reprodução/Instagram)



Cairu

Quem vai a Belém, precisa conhecer a sorveteria Cairu. O sorvete "Carimbó", que tem doce de cupuaçu e castanha-do-Pará, conquistou o 32º lugar na lista dos 50 melhores do mundo no Festival Mundial do Gelato, realizado em Roma, na Itália, em 2022, sendo o mais bem colocado do Brasil. A sorveteria está presente em diversos pontos da cidade, mas a loja visitada para esta matéria fica na Estação das Docas.

Onde: Estação das Docas, Av. Mal. Hermes, S/N - Campina

Instagram: @sorveteriacairu

Carimbó da Cairu é o melhor sorvete do Brasil (Foto: Reprodução/Instagram)



