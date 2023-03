Turismo em Fortim: onde curtir o dia na praia de Pontal de Maceió

A 300 metros da praia de piscinas naturais de Pontal de Maceió, localizada no município de Fortim, no litoral leste do Ceará, uma vila de luxo, que reúne casa principal, dois bangalôs e uma casa de lago cercada por um jardim, se destaca na região.

O Sítio by Vila Selvagem, do Grupo JMC, corresponde a uma área de 50.000 m² em um espaço cercado pela natureza, em meio a um coqueiral cortado por uma lagoa de águas naturais, e acompanha piscina com bar e churrasqueira completa.



Inspirado nas tendências mundiais que se tornaram realidade com a pandemia da covid-19, de propriedades com amplo espaço, integração com a natureza e possibilidade de longas estadias, e buyouts – local para uso exclusivo de uma grande família ou grupos de amigos -, o espaço traz o clima rústico-chic, criando uma atmosfera de luxo despretensioso.

“Estamos ampliando nossas atividades e oferecendo uma estrutura completa e a mesma qualidade que prezamos há quase 13 anos no Vila Selvagem. Nosso primeiro hotel no Fortim está a apenas 500 metros da propriedade. Quem reservar a estada no O Sítio, além de contar com limpeza diária e um concierge exclusivo para contratar serviços, terá a possibilidade de usufruir das estruturas de day use no Jaguaríndia Village, Jaguaribe Lodge e demais hotéis do grupo, sem cobrança extra, além da estrutura de serviço de praia, bar e restaurante do Vila Selvagem”, explica Celian Chaufour, sócio fundador do Grupo JMC.



O projeto tem participação do arquiteto Marcos Campos, que priorizou os espaços e a estrutura em alvenaria e madeira reflorestada, e contou com a arquiteta e designer francesa Anita Wierner para compor os espaços e decoração do ambiente. A presença de obras de arte de artistas nacionais e internacionais também são destaque na propriedade.

Turismo em Fortim: conheça a estrutura da pousada

A casa principal, com 500 m², possuí dois quartos, sendo uma suíte master, banheiro social, sala de estar, TV, jogos, home office, sendo todos os ambientes com ar-condicionado, cozinha completa e uma ampla varanda com vista livre para toda a propriedade.



Dois bangalôs independentes estão interligados a casa, ambos com cama king size, banheiro, ar-condicionado, armários e deck com vista para o jardim. Já a casa na beira do lago conta com uma suíte, sala, cozinha e deck privativo, agregam a estrutura da propriedade, que ainda conta com um deck de 250m² com piscina de 20m x 6m, incluindo churrasqueira com cozinha completa, bar feito em madeira reflorestada e um confortável lounge, para apreciar a vista para a lagoa.

Sítio by Vila Selvagem

Onde: praia de Pontal de Maceió, Fortim

Quanto: diária é a partir de R$ 3.700,00

Reservas: por e-mail [email protected] ou (85) 99790.9157

Capacidade para até 10 pessoas, disponível também para eventos fechados

Mais informações: no Instagram @ositiovilaselvagem



