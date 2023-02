Como planejar uma viagem - Fica a dica

Para muitos viajantes, a etapa de planejamento do passeio é um prazer. Mas, para os viajantes desorganizados, que deixam tudo para a última hora, as dicas a seguir podem ajudá-los a planejar rapidamente uma viagem e, assim, evitar perrengues.

Como planejar uma viagem: defina o destino

O primeiro passo para planejar uma viagem é estabelecer o destino, ainda que se tenha uma lista enorme de lugares que sonhamos conhecer.

Quando se sabe o destino fica mais fácil definir outros detalhes da viagem, como período e roteiro. O contrário pode ser feito também: definir o período da viagem e, com base nisso, escolher o destino do passeio.

Como planejar uma viagem: defina período

Definido o destino, o viajante pode escolher o melhor período do ano para viajar ao local. O contrário também é possível: definir o local conforme a estação do ano.

Por exemplo, se a pessoa deseja conhecer a neve, deve saber que o inverno no hemisfério sul ocorre em junho, julho e agosto e que, no hemisfério norte, ocorre em dezembro, janeiro e fevereiro.

A partir disso, pode decidir o local aonde passará a viagem. Muitos brasileiros esperam o inverno para conhecer a neve em Bariloche, na Argentina, bem como muitos argentinos esperam a temporada de ventos para para praticar kitesurf no Ceará.

Assim como, ao decidir que quer conhecer o sudeste do Brasil, caso seja estrangeiro, o mais indicado é escolher o período de verão para aproveitar melhor as praias e festejos nacionais como o Carnaval.

Como planejar uma viagem: defina o roteiro

Ao ter definido o local e o período da viagem, o próximo passo é definir o roteiro para, em seguida, estimar os gastos e realizar um planejamento financeiro.

Comprar passagens aéreas

A depender do destino, as passagens podem ser caras. Vale a pena pesquisar com antecedência e utilizar milhas para economizar na compra de tíquetes aéreos.

Hospedagem

As opções de hospedagem mais comum em viagens são hotéis, albergues (hostels), casas e apartamentos de aluguel. Aqui estão alguns dos melhores sites para pesquisar locais de estadia conforme preços e disponibilidade de vaga durante data escolhida:

Booking

Hostel World

AirBnb

Hoteis.com

Trivago

Deslocamento

Chegando no destino é importante saber qual a melhor forma de ir do aeroporto ou rodoviária ao hotel.

Em grandes centros urbanos e capitais normalmente há transporte público conectando os terminais de ônibus e aeroportos ao restante das cidades.

Há também a opção de pegar táxis credenciados ou pedir Uber com destino ao local da hospedagem.

Pontos turísticos

É muito importante pesquisar previamente sobre o local de destino para ter noção do que se pode fazer e conhecer quando lá chegar.

Com isso, pode-se estabelecer um roteiro mais cultural, mais gastronômico, mais ecológico ou mesmo os três. Tudo depende das preferências do viajante.

Onde comer

Antes de saber onde comer, o mais adequado é buscar saber sobre a cultura culinária do destino e, então, pesquisar lanchonetes típicas, restaurantes para saborear os pratos que são a cara do local.

Como planejar uma viagem: planeje os gastos

Estabelecer o orçamento disponível para uma viagem é um passo tão importante quanto definir o destino.

Saber o quanto se tem disponível para gastar durante o passeio sem afetar o seu dia a dia, depois que a viagem acabar, é crucial para poder planejar mais viagens.

Certamente, o ideal é já possuir, antes de viajar, uma reserva de dinheiro para cobrir parte dos custos da viagem.

Caso, não haja essa poupança, o melhor a se fazer é ir arcando com as despesas do passeio com antecedência: comprar passagens adiantadas, contratar um seguro viagem e juntar a grana necessária na medida em que as férias se aproximam.

Contrate um seguro viagem

O seguro viagem é um item essencial ao viajante e deve ser considerado na hora de realizar o planejamento financeiro do passeio.

Em caso de imprevistos, como extravio de bagagem, cancelamento ou atraso de voo, o contratante terá assistência para solucionar os problemas, que longe de casa podem parecer mais difíceis.

Seguros viagem também garantem cobertura médico hospitalar em caso de enfermidades ou acidentes.

Nem todos os países requerem a contratação do seguro viagem: como a Inglaterra, onde não se faz necessário apresentar o contrato do seguro para viajar por lá.

Entretanto, é recomendada a utilização de seguro, pois nunca se sabe o que pode ocorrer numa viagem.

Já em outros países europeus, como Alemanha e Áustria, é exigida a apresentação de um seguro com cobertura mínima de 30 mil euros.

Confira dicas para planejar uma viagem! (Foto: Freepik)



Como planejar uma viagem: prepare a documentação

Dependendo de qual é o destino, é necessário averiguar com antecedência toda a documentação requisitada para não passar vexame na imigração. Normalmente, são requeridos vistos e certificados de vacinação, além do passaporte válido.

RG

Em viagens nacionais ou para países do Mercosul, basta apresentar cédula de identidade para viajar. Em voos domésticos, qualquer documento com foto, como a CNH, é valido.

Passaporte

A partir da data de retorno da viagem, é exigido que o passaporte esteja válido por pelo menos 6 meses. Se a volta é dia 1º de Março, o documento deve estar válido até 1º de Setembro.

Não deixe emita ou renove o passaporte de última hora! Geralmente a emissão é rápida; mas, por precaução, o prazo pode aumentar devido a greves e demanda elevada da população.

Visto

No portal do Itamaraty é possível verificar lista com todos os países e as regras para obtenção de visto turismo e negócios exigidos por cada um.

Vacinas

As vacinas exigidas costumam variar de país para país e podem mudar com o tempo. Para saber mais sobre os imunizantes necessários, basta consultar o site oficial do consulado do país de destino.

A vacina mais comum a ser exigida é da febre amarela, atualmente requerida em 135 países. A imunização deve ocorrer com antecedência mínima de dez dias do embarque para a viagem.

Para comprovar a vacina, deve-se apresentar o Certificado Internacional de Vacinas, emitido pela Anvisa.

Como planejar uma viagem: arrume as malas

Evite levar malas enormes. Se a viagem vai durar pouco tempo, não adianta levar 20 kg de roupas e sapatos.

Selecione tudo o que for realmente necessário e transporte em uma mala compacta e que, preferencialmente, possa ser levada dentro do avião para o viajante não precisar despachar bagagem.

Todo passageiro pode embarcar com uma mala de mão mais um item pessoal, que pode ser uma bolsa de ombro, um mochila ou uma sacola pequena.

Casacos podem ir na mão, assim não ocupam lugar nem na bolsa e nem na bagagem de mão.

Bagagem de mão

A mochila é considerada bagagem de mão e também item pessoal e deve caber abaixo do assento da frente.

Todos os objetos de valor (jóias, celular, computador, documentos etc) devem ser carregados na bagagem de mão dentro do avião e nunca na bagagem despachada.

Bagagem de bordo

As regras da Associação Brasileira de Empresas Aéreas (Abear) permitem levar uma mala de até 10 kg com medidas de até 35 x 25 x 55 cm (comprimento x largura x altura) em voos domésticos e internacionais.

Nessa mala, deve-se colocar mudas de roupa e sapato e o que não puder ser levado na bagagem de mão.

Como planejar uma viagem: troque dinheiro

Para quem vai fazer uma viagem internacional, o indicado é trocar pelo menos um pouco de dinheiro para não chegar ao país sem nada na moeda local.

Ao trocar o dinheiro ainda no Brasil é possível obter taxas de câmbio mais vantajosas do que nos aeroportos internacionais.

Além disso, deve-se ter cuidado com o uso do cartão de crédito fora do Brasil, pois os valores podem ser diferentes no momento de pagar a fatura devido a cobrança de impostos como o IOF sob compras internacionais.

Idealmente, caso o objetivo seja economizar uma graninha, o cartão deve ser usado somente em momentos de emergência.

