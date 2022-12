O que fazer na Argentina: confira dicas de roteiro

Os brasileiros compõem o maior número de turistas estrangeiros na Argentina, seguido dos chilenos e dos estadunidenses.

Destinos como Buenos Aires, Bariloche, Córdoba, Salta, Mendoza, Calafate, Rosário, Ushuaia e Cataratas de Iguazú normalmente são os preferidos pelos viajantes.



O que fazer na Argentina: Buenos Aires



O turismo na Argentina é muito bem desenvolvido. Além da movimentada e cosmopolita Buenos Aires, o país possui diversas regiões turísticas de norte a sul e leste a oeste.



Teatro Colón



O Teatro Colón é a mais importante casa de ópera de Buenos Aires e da Argentina. No que concerne à acústica, é considerado um dos cinco melhores teatros do mundo.



Museu de Arte Latino-Americana

O Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires, MALBA, está localizado em Palermo, na Cidade Autônoma de Buenos Aires (CABA).

O espaço do museu é destinado a coleção, conservação, estudo e difusão da arte latino-americana desde princípios do século XX até a atualidade.



Casa Rosada



A Casa Rosada, assim nomeada pela sua coloração rósea, é a sede da presidência da República Argentina e está localizada em Buenos Aires em frente à Praça de Maio (Plaza de Mayo) na Calle Balcarce 50, no distrito de Monserrat.



No local, há o Museu da Casa do Governo, com acervo relacionado a todos os presidentes do país.

A partir das imediações da Casa Rosada, é possível caminhar até a Praça do Congresso Nacional Argentino, de onde é possível observar o Obelisco da Avenida 9 de Julho e a Catedral Metropolitana de Buenos Aires.



Cemitério de Recoleta



Um dos cemitérios mais visitados do mundo, ao lado do parisiense Pere-Lachaise, o Cemitério de Recoleta é listado como um dos principais pontos turísticos de Buenos Aires e ficou conhecido devido ao luxo das lápides dos túmulos ostentados no início do século XIX, quando a Argentina vivia um ótimo momento econômico.



Os jardins que rodeiam a necrópole compõem uma área popular área de lazer entre os portenhos. Hoje em dia acontecem poucos enterros no cemitério de Recoleta, pois além de pouco espaço no local, o preço do terreno é alto.



Rosedal de Palermo



O Rosedal de Palermo está situado no bairro portenho de mesmo nome. A atração é um jardim de rosas localizado no Parque Três de Fevereiro.

Em 2012, o ponto turístico completou cem anos de existência e foi reconhecido com o prêmio internacional "Garden Excellence Award" (Jardim de Excelência), outorgado anualmente pela Federação Mundial das Sociedades de Rosas (WFRS, sigla em inglês).



Palácio Barolo



O Palácio Barolo é um antigo edifício de escritórios localizado na Avenida de Maio. Quando foi inaugurado, em 1923, era o prédio mais alto da cidade e da América do Sul com 22 andares.

A decoração de suas paredes faz alusão ao livro Divina Comédia devido a admiração pela qual o seu arquiteto, Mario Palanti, professava por Dante Alighieri.

Em 1997, o Palácio Barolo foi declarado Monumento Histórico Nacional da Argentina.



O que fazer na Argentina: Córdoba



Considerada a segunda cidade mais importante da Argentina, Córdoba possui uma população de mais de 1,3 milhão de habitantes e é berço da universidade mais antiga do país gaúcho.

Parque Sarmiento

O Parque Sarmiento é a maior área verde existente nas imediações de Córdoba. Sua área está situada no centro da cidade a alguns quarteirões do microcentro em uma das zonas mais demograficamente densas.

O nome do parque faz jus a Domingo Faustino Sarmiento, ex-presidente da República Argentina.



Los Capuchinos



Mais conhecida como a Igreja dos Capuchinhos, a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, está localizada em Córdoba, Argentina.



A Igreja dos Capuchinhos pertence à Ordem Franciscana e foi escolhida como a Primeira Maravilha Artificial da cidade. Sua construção durou oito anos, tendo começado em 1926 e finalizada em 1934. Foi a primeira Igreja da Argentina construída com alvenaria armada.



Los Gigantes



Los Gigantes estão situados no extremo norte das Sierras Grandes. São uma formação geomorfológica granítica que remonta a 300 e 350 milhões de anos.

O relevo mais parece um labirinto que pode desorientar até o mais aventureiro dos viajantes e, portanto, é considerado um dos centros de escalada em rocha mais importantes da Argentina com cerca de 400 rotas equipadas de escalada desportiva.



Camino de las Altas Cumbres



O Camino de las Altas Cumbres é considerado a terceira Maravilha Artificial da província de Córdoba. O caminho de quase 100km de extensão foi inaugurado em 1918 e liga a capital cordobesa ao Vale de Traslasierra.



Paseo de las Artes



Um dos pontos mais visitados na cidade de Córdoba, principalmente por turistas, é a Feria de Artesanos que acontece no Paseo de las Artes todos os fins de semana. Adorada pelos gentílicos e pelos turistas, a feira contém peças diversas e é uma opção de local para levar ao país natal lembrancinhas de viagem.



O que fazer na Argentina: Bariloche

San Carlos de Bariloche, simplesmente conhecida como Bariloche, é uma cidade andina localizada na Província de Río Negro na fronteira da Argentina com o Chile. Com cerca de 130 mil habitantes, é um destino turístico bastante procurado por turistas brasileiros.

O município está rodeado pelos lagos Nahuel Huapi, Gutiérrez e Mascardi e por montanhas, como o Cerro Tronador (3 354 m de altitude), o Cerro Catedral (movimentada estação de esqui) e o Cerro López.



Circuito Chico

O Circuito Chico é o passeio terrestre mais tradicional de Bariloche. Numa espécie de city tour, você é apresentado aos arredores de Bariloche e suas belíssimas paisagens.

Ao longo do percurso são feitas diferentes paradas. Algumas paradas são clássicas no Circuito Chico e outras podem depender do guia, do clima, da hora, do grupo etc. A ordem também pode sofrer variação.

As paradas clássicas são: Cerro Campanário, Punto Panorámico, Capela de San Eduardo, Hotel Llao Llao e Fábrica de Rosa Mosqueta.



Piedras Blancas

O parque de diversões Piedras Blancas em Bariloche é o passeio ideal para quem quer se divertir muito na neve sem precisar fazer aulas. Está localizado na ladeira sul do famoso Cerro Otto, o mesmo da confeitaria giratória. O Piedras Blancas é um dos passeios mais buscados por brasileiros em Bariloche durante o inverno. Não importa se você é criança ou adulto, todos se divertem muito no parque.



Bosque de Arrayanes



O Bosque de Arrayanes, uma área protegida que fica na península Quetrihue, dentro do Parque Nacional los Arraynes, criado em 1971. O bosque é repleto de arrayán, que são árvores centenárias com 300 anos que chegam a 20 metros de altura. As trilhas para visitar e conferir de perto toda a beleza da floresta é bem estruturada, feita com degraus e corrimão de madeira. Por ser uma área de proteção, o tempo de permanência no Bosque de Arrayanes é de 45 minutos.



Villa Angostura

Villa La Angostura é uma cidade a cerca de 80km de Bariloche. O lugar é pequeno e bem charmoso, ideal para quem quer passar um dia tranquilo. Por lá você poderá conhecer o Cerro Bayo com uma paisagem impressionante de sua parte superior, fazer um passeio de barco, conhecer os bosques da região ou simplesmente caminhar pelas ruas da Villa e admirar suas lojinhas.

Conclusão



Viajar é bom demais e, com a desvalorização da moeda argentina em relação ao real, ir para o país vizinho pode ser uma ótima oportunidade de diversão. Considerando todos os atrativos desse lindo país, conhecer a Argentina pode render belas memórias.