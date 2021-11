Como economizar na compra de passagens aéreas?

Para encontrar passagens mais baratas, não compre em cima da hora e nem com tanta antecedência. Veja as principais dicas para economizar na compra de bilhetes, como viajar de madrugada e viajar no meio da semana.

A passagem aérea geralmente é o maior gasto no assunto de viagens. Conseguir bilhetes mais baratos é uma ótima forma de fazer render o dinheiro para investir em outras coisas durante o passeio, como hospedagem, alimentação, visitas a museus, festas etc.



Para quem adora voar, existem várias formas de buscar passagens aéreas por um preço mais em conta. Para viajar mais vezes de avião economizando na compra de tíquetes, pesquise muito e siga algumas dicas úteis:

Passagens aéreas mais baratas: como é definido o preço?

Em um mesmo voo doméstico, haverá passagens mais baratas e mais caras. Independentemente do preço pago por um bilhete de um voo “X”, todos os clientes que compraram terão acesso ao mesmo serviço. Essa lógica se aplica aos outros países do mundo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A empresa divide a aeronave em blocos de vários assentos e estabelece diferentes preços para as poltronas de acordo com o grupo a que pertencem. Conforme a ocupação da aeronave evolui e a data do voo se aproxima, os preços das passagens para um determinado voo sobem.

Sobre o assunto Gol anuncia voos de Jericoacoara para Rio, Brasília e Salvador em dezembro

Latam lança voo para Juazeiro do Norte, amplia para Jericoacoara e anuncia Fortaleza como "cidade-foco"

Por exemplo, em um avião fictício com 120 poltronas, 30 passagens serão vendidas por R$ 139; outras 30 por R$ 149; mais 30 por R$ 169 e o resto por R$ 369, aumentando gradativamente o valor dos assentos de cada grupo na medida em que a nave enche.



Quando restam poltronas cerca de dois meses antes do voo, normalmente a companhia aérea faz promoções, vendendo, por exemplo, passagens a R$ 89. Depois que a quantidade de assentos nessa tarifa acabar, o preço aumenta novamente, pois a empresa já deverá ter garantido sua margem de lucro, ainda que haja assentos do avião por vender.



Assim, quando a passagem é obtida pouco tempo antes do voo acontecer, os preços tendem a disparar, pois a procura pelos tíquetes aumentam. Além disso, há as classes tarifárias que, por um valor a mais, oferecem serviços extras: como a possibilidade de mudar a data do voo sem precisar pagar por isso; despachar uma ou mais bagagens; marcar o assento no avião e receber mais milhas pelo voo.

Utilize o computador para realizar as buscas

Muitas das ferramentas utilizadas para comparar preços de passagens não estão disponíveis no celular. O Google Flights, por exemplo, apresenta informações mais detalhadas para a feitura de uma boa pesquisa quando acessado pelo computador, como gráficos etc.

Utilize a aba de navegação anônima

Os cookies utilizados para examinar a atividade de um usuário da internet, captam o resultado de suas pesquisas. Com isso, o algoritmo dos buscadores lançam anúncios das passagens para o destino preferido do viajante por valores mais altos. O preço da passagem mais em conta, não mudou; mas, a propaganda apresenta opções de bilhetes mais dispendiosos para o comprador.

O modo de navegação anônima possui cookies, mas estes são deletados após a navegação. Portanto, torna-se mais difícil cair em ciladas de anunciantes.

Sobre o assunto Praia de Lagoinha, Ceará: onde fica, como chegar, o que fazer e mais

Ceará é eleito como o melhor destino turístico do Brasil

Utilize sites que comparam preços

Faça buscas em mais de um site, analise os preços e os voos (duração, escala etc) e

veja o que vale a pena. Analise gráficos, veja os preços médios de cada voo no decorrer do ano e dos meses e faça a melhor compra.



Veja alguns sites para comparar preços de passagens aéreas:

Skyscanner;

Decolar.com;

Melhores destinos;

Google flights;

Kayak;

Momondo;

Voopter;

Expedia.

Pesquise e compre com antecedência

Para voos domésticos, conforme a explicação dada sobre precificação de passagens, o ideal é comprar com 45 a 60 dias de antecedência.

Para voos internacionais, recomenda-se realizar a compra entre cinco meses a dois meses antes da viagem. Não vale a pena obter as passagens antes disso, pois muitas companhias aéreas ainda não terão feito promoções.

Em ambos casos, evite comprar apenas um mês antes, pois os preços tendem a disparar.

Tenha mais de uma opção de destino

Sem ter o destino exato, é possível escolher, após realizar as pesquisas, o local com base no preço das passagens que estiverem mais em conta.

Sobre o assunto Jericoacoara: onde fica, como chegar, o que fazer e tudo sobre a praia

Seja flexível com as datas

Ter flexibilidade para viajar qualquer dia do mês aumenta a chance de conseguir preços mais baixos. A maioria dos sites das empresas aéreas disponibiliza uma tabela com os preços de vários dias próximos à data escolhida para a viagem.

Escolha horários menos convencionais para viajar

Para voos internacionais normalmente não há muitas opções de horários, pois muitas empresas fazem apenas um voo por dia, ou menos de um voo por dia, para a maioria dos destinos.

Em voos domésticos, independentemente do país, os horários menos “convencionais” costumam ser mais baratos, pois os preços das passagens variam de acordo com a procura. Viajar de madrugada, bem cedo pela manhã, no horário do almoço ou no fim da noite geralmente é mais vantajoso do ponto de vista econômico.

Seja flexível com o aeroporto de destino

Se houver mais de um aeroporto próximo ao destino escolhido, opte por fazer buscas para as diversas opções, pois isso pode lhe ajudar a economizar. Geralmente, por receberem mais voos, a probabilidade de encontrar mais opções de preços em aeroportos maiores é maior.

Compre passagens de ida e volta

A compra de passagens só de ida dificulta o planejamento das companhias aéreas. Sem a certeza de quando o passageiro voltará, ou se comprará bilhetes de outra empresa, torna-se mais difícil a tomada de decisões sobre a disponibilidade de aviões e tripulações de um determinada rota.



Ao cobrar mais caro pela passagem só ida, a empresa está se protegendo de eventualidades que podem gerar prejuízo.

Compre nos finais de semana

De acordo com pesquisa realizada pelo Expedia, sábados e domingos são os melhores dias para encontrar boas tarifas e obter tíquetes mais em conta. A maioria das pessoas que viajam a trabalho tendem a fazer compras no fim da semana, aumentando os preços.

De acordo com o site, é possível economizar até 50% no preço da passagem se ela for comprada no domingo em vez de sexta-feira (este é apontado como o pior dia para efetuar a compra).



Voe no meio da semana





Em geral, os voos são mais caros às sextas e aos sábados e domingos devido a maior procura dos viajantes. No Brasil, às segundas e terças os preços também são salgados por causa das viagens a negócios, pois as pessoas buscam aproveitar o máximo de dias úteis possíveis para realizar seus afazeres.O ideal é viajar entre quarta e quinta-feira.

Sobre o assunto Selo amigo do animal para estabelecimentos de turismo é lançado em Fortaleza

"Turismo tem potencial de ser tão importante quanto o agronegócio", diz Gilson Machado

Procure voos com conexão ou escala

Segundo a Skyscanner, um exemplo clássico de voos mais baratos com parada são as viagens para a Cidade do México, sendo possível economizar em média 25% com passagem de avião que aterrissa em local intermediário antes de chegar no destino final.

Em voos para Lisboa com uma parada, é possível economizar em média 16%; para Orlando e Miami, em torno de 12%; e para Paris, 11%.

Destinos historicamente mais baratos com uma parada:

• Cidade do México – 25%

• Lisboa – 16%

• Amsterdã – 15%

• Miami – 12%

• Orlando – 12%

• Paris – 11%

• Roma – 11%

• Nova York – 7%

É possível realizar, também, escala programada. Se a parada for longa, o viajante pode deixar o aeroporto e conhecer a cidade em que está antes de decolae rumo ao destino final.



Se o destino for próximo, opte por voos sem escala



Em rotas mais curtas, voos diretos tendem a ser mais baratos do que os voos com parada. É o caso de ir a Buenos Aires, cujo voo direto chega a ser 12% mais barato, e Santiago do Chile, que é até uns 6% mais em conta. A diminuição do preço de uma passagem também pode ser observada em voos diretos que, partindo de um mesmo aeroporto, são realizados por várias companhias aéreas.



Destinos historicamente mais baratos sem parada:

• Punta Cana – 48%

• Buenos Aires – 12%

• Madri – 12%

• Montevidéu – 2%

• Santiago – 6%



Se for viajar em família, compre as passagens separadamente



Se for viajar com um ou mais acompanhantes, faça as buscas para comprar apenas um bilhete por vez. O sistema usado pelas empresas aéreas não permite que mais de uma passagem comprada juntas tenham preços diferentes. Se não houver passagens promocionais suficientes para o grupo de viajantes, a empresa oferecerá todos os tíquetes pelo preço maior do grupo de poltronas à venda.

Fontes: Skyscanner, Melhores Destinos, Expedia

Tags