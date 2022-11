Mossoró: saiba como ir, o que fazer e quais os eventos da cidade

Mossoró está localizada na região oeste do Rio Grande do Norte e fica a 238km de Fortaleza. Cidade possui eventos anuais que atraem turistas

Segunda cidade mais populosa do Rio Grande do Norte, Mossoró está localizada entre duas capitais, Natal e Fortaleza, ligadas pela BR-304. O município possui marcos históricos, como a abolição da escravidão cinco anos antes da Lei Áurea, a resistência a uma tentativa de invasão do bando de Lampião e o primeiro voto feminino.

A cidade é um polo cultural e possui espaços artísticos, bem como eventos em datas importantes e períodos religiosos. Também há opções de lazer com águas termais, além do parque municipal.

Como ir para Mossoró

Saindo de Fortaleza, são 238km e o acesso rodoviário é, inicialmente, pela CE-040. Após passar por Aracati, o caminho segue pela BR-304. Também há a opção de viagem aérea. Por avião, a única empresa com linhas diretas para Mossoró é a Azul. O aeroporto Dixsept Rosado Airport está situado a 3km do centro da cidade.

O transporte por ônibus de Fortaleza para Mossoró é feito pela empresa Guanabara. Verificar disponibilidade de ônibus e preço no site da empresa. O trajeto Natal para Mossoró é realizado pela Viação Nordeste.

Eventos em Mossoró

O principal evento festivo da cidade, e que atrai mais turistas, é o Mossoró Cidade Junina. Os festejos de junho começaram em 1996 e acontecem anualmente na Estação das Artes. Durante todo o mês acontecem shows musicais, festival de quadrilhas e outras atrações culturais.

Nesse período também acontece o Pingo da Mei Dia, com trio elétrico fazendo o trajeto da avenida Rio Branco. Outra atração em junho é o espetáculo teatral Chuva de Bala no País de Mossoró, que acontece em frente à capela de São Vicente. A peça retrata a trajetória do cangaceiro Lampião e seu bando na cidade. O local foi escolhido por ter sido palco de confrontos entre o bando e a população, em 1927.

A festa da padroeira Santa Luzia é o principal evento religioso de Mossoró. A missa de abertura acontece dia 3 de dezembro, seguindo ao longo de nove noites, com novenas. A missa e a procissão no dia 13 encerram os festejos.

Em agosto, é realizada a Festa do Bode, com exposições de bovinos, caprinos, ovinos e suínos, além de produtos artesanais. No final de setembro acontece o Auto da Liberdade, evento teatral que retrata o motim das mulheres (1875), a abolição da escravidão (1883) e o primeiro voto feminino (1927).

Teatro Municipal Dix-Huit Rosado (Foto: Célio Duarte/Prefeitura de Mossoró)



Lugares para visitar em Mossoró

O Memorial da Resistência de Mossoró é um bom lugar para visitar na cidade. O local passou por reformas nos últimos meses e segue como um ponto turístico mossoroense. O prédio possui uma temática relacionada à resistência da população à invasão do Bando de Lampião. Endereço: Av. Rio Branco, 477, Centro.

Mossoró também dispõe de um parque municipal. O local, visitado pela população para a prática de exercícios e lazer, funciona de domingo a domingo, das 05 horas às 18 horas. Endereço: avenida Dr. Almir de Almeida Castro, Centro.

Além da Estação das Artes Elizeu Ventania, antiga estação ferroviária, local onde hoje funciona o Museu do Petróleo, a cidade dispõe do Teatro Municipal Dix-Huit Rosado e do Teatro Lauro Monte Filho. Também é possível visitar o Museu Municipal Jornalista Lauro da Escóssia.

Hospedagem: onde ficar em Mossoró?

A cidade também possui um bom setor hoteleiro, com destaque para o Thermas Hotel & Resort, com águas termais, o Hotel VillaOeste e Garbos Trade Hotel. Também há boas opções de pousadas. As reservas podem ser feitas através de sites especializados.

Thermas Hotel & Resort

Instalações recreativas, como 14 piscinas externas, um lazy river e um toboágua. Pratos da culinária brasileira no Restaurante Grande Sertão, um dos 3 restaurantes do hotel. São 145 quartos com ar-condicionado, frigobares e TV a cabo.

Endereço: Avenida Lauro Monte, 2001 - Santo Antônio. Telefone: (84) 3422-1200.

Hotel VillaOeste

O hotel oferece acomodações em uma área verde de 50.000 metros quadrados. Todas as acomodações têm telefone, frigobar, TV a cabo, ar-condicionado e cofre. Há também um estacionamento próprio gratuito e loja de conveniência 24 horas. O bufê de café da manhã com 90 itens está incluído na diária. Dentro do hotel tem um restaurante, uma lanchonete e um café.

Endereço: Avenida Presidente Dutra, 870 A. Telefone: (84) 9990-9005

Garbos Trade Hotel

O Garbos Hotel possui piscina ao ar livre aquecida (adulto e infantil), academia, sauna, e espaço de jogos, além de um restaurante que serve pratos à la carte e um buffet de café-da-manhã. Os quartos dispõem de ar-condicionado, TV LCD a cabo, frigobar, cofre e banheiro privativo com secador de cabelo. Alguns têm uma banheira de hidromassagem.

Endereço: Avenida Lauro Monte, 1301 - Abolição. Telefone: (84) 99186-0108



Onde comer em Mossoró?

Mossoró possui uma variedade de restaurantes, churrascarias e cervejarias artesanais.

Tchê Gourmet

Carnes assadas na brasa, além de pratos quentes, saladas, sushis e comida br

asileira. Possui espaço para eventos. Endereço: Rua Rita Silvana de Moura, 89 - Nova Betânia.

Cerveja Bacurim

A fábrica da cerveja artesanal Bacurim é aberta de quarta a sábado, das 18 horas até meia noite. O ambiente é agradável e possui cardápio variado, além de várias opções da cerveja fabricada. Endereço: Rua Luzinha Falcão, 811 - Pres. Costa e Silva.

Estação Café

O Estação Café é um ótimo local para visitar e saborear o cardápio. O ambiente possui uma temática ferroviária e opções de cafés especiais. Funciona de terça a sexta das 13h30min até 19h30min. Nos finais de semana, abre às 15h30min e fecha às 19h30min.

