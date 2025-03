Enquete The Masked Singer 2025 hoje, 2: quem é Penha? Vote

Enquete The Masked Singer hoje, 02/03: vote em quem pode ser Penha / Crédito: Reprodução / Gshow

O The Masked Singer Brasil 2025 deste domingo, 2, embarca na folia do Carnaval com fantasias inspiradas em personagens marcantes dos 60 anos da TV Globo. O episódio também homenageia as mulheres, coincidindo com o início da Semana do Dia Internacional da Mulher. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp A cantora Fafá de Belém participa como jurada convidada ao lado do time fixo, formado por Belo, Tata Werneck, Tony Ramos e Sabrina Sato.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Sob o comando de Eliana, o reality reúne os oito participantes restantes para disputas diretas. Os duelos desta semana são: Nazaré Tedesco contra Odete Roitman; Sol contra Penha; Foguinho contra Tieta; e Juma contra Candinho.

Enquanto as apresentações acontecem no palco, Kenya Sade segue responsável pela interação com a plateia e pela busca de pistas sobre as identidades dos mascarados, trazendo mais mistério à competição. Vote na enquete: quem você acha que pode ser a personagem "Penha" do The Masked Singer Brasil? Por que Ivete Sangalo não é mais apresentadora do The Masked Singer? SAIBA MAIS

The Masked Singer Brasil 2025: quem é Penha? Vote

Loading... The Masked Singer Brasil 2025: onde assistir? O The Masked Singer Brasil é uma coprodução TV Globo e Endemol Shine Brasil e vai ao ar aos domingos na emissora. É possível assistir online e ao vivo no streaming Globoplay. O programa também é reprisado às terças-feiras no Multishow, a partir de 14 de janeiro, às 21h15min. The Masked Singer Brasil: como funciona o programa? A competição é feita por meio de três batalhas que ocorrem em dupla. A plateia vota no seu favorito e, no final, os jurados imunizam um dos participantes prediletos e salvam dois dos que menos agradaram ao público.