Enquete The Masked Singer 2025 hoje, 23: quem são Candinho e Policarpo? Vote

O The Masked Singer Brasil 2025 retorna neste domingo, 23, com sua quinta temporada. Desta vez, Eliana assume o comando do programa pela primeira vez, marcando sua estreia oficial como apresentadora da emissora após a saída de Ivete Sangalo.

O The Masked Singer Brasil é uma coprodução TV Globo e Endemol Shine Brasil e vai ao ar aos domingos na emissora . É possível assistir online e ao vivo no streaming Globoplay .

O programa também é reprisado às terças-feiras no Multishow, a partir de 14 de janeiro, às 21h15min.

The Masked Singer Brasil: como funciona o programa?

A competição é feita por meio de três batalhas que ocorrem em dupla. A plateia vota no seu favorito e, no final, os jurados imunizam um dos participantes prediletos e salvam dois dos que menos agradaram ao público.

Aquele que sobrar é desmascarado no palco. A ideia da atração é descobrir quem são as personalidades misteriosas que se apresentam no palco fantasiadas. Este ano, as apresentações musicais serão embaladas por trilhas sonoras de novelas.