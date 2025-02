Enquete The Masked Singer 2025 hoje, 23: quem é Sol? Vote

Enquete The Masked Singer hoje, 23/02: vote em quem pode ser Sol / Crédito: Reprodução/Globoplay

O The Masked Singer Brasil 2025 retorna à grade dominical da Globo com sua quinta temporada. Desta vez, Eliana assume o comando do programa pela primeira vez, marcando sua estreia oficial como apresentadora da emissora após a saída de Ivete Sangalo. O júri é composto por Tony Ramos, Belo, Tata Werneck e Dani Calabresa, enquanto Kenya Sade atua como repórter dos bastidores.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Uma das principais novidades desta edição é a escolha de fantasias inspiradas em personagens marcantes da teledramaturgia brasileira.

Entre os destaques estão Nazaré Tedesco (“Senhora do Destino”), Sol (“Vai na Fé”), Foguinho (“Cobras e Lagartos”), Carminha (“Avenida Brasil”) e Jade (“O Clone”). Além disso, Candinho e Policarpo, da novela “Êta Mundo Bom!”, também fazem parte da competição. Vote na enquete: quem você acha que pode ser a personagem "Sol" do The Masked Singer Brasil? Por que Ivete Sangalo não é mais apresentadora do The Masked Singer? SAIBA MAIS

The Masked Singer Brasil 2025: quem é Sol? Vote A personagem Sol foi interpretada originalmente por Sheron Menezzesna novela "Vai na Fé". No The Masked Singer, a protagonista recebe uma versão caricata para a sua fantasia, remetendo aos elementos indicativos do papel.

Loading...

The Masked Singer Brasil 2025: onde assistir? O The Masked Singer Brasil é uma coprodução TV Globo e Endemol Shine Brasil e vai ao ar aos domingos na emissora. É possível assistir online e ao vivo no streaming Globoplay.