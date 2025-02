Enquete The Masked Singer 2025 hoje, 23: quem é Odete Roitman? Vote

Enquete The Masked Singer hoje, 23/01: vote em quem pode ser Odete Roitman / Crédito: Globo/ Maurício Fidalgo

O The Masked Singer Brasil 2025 segue com a quinta temporada neste domingo, 23, apresentando ao público fantasias que remetem aos personagens icônicos de novelas brasileiras. Entre as opções, a personagem Odete Roitman, de “Vale Tudo”, entra na disputa em duelo pelo grupo "Fera Ferida".

Ao seu lado, cantam os seguintes mascarados: Candinho e Policarpo, Foguinho, Nazaré Tedesco e Sol;. Caso o grupo seja o vencedor, estarão livres da eliminação e seguem para a próxima fase.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os participantes devem cantar fantasiados à frente dos jurados, que tentarão descobrir a sua verdadeira identidade. Em sua nova edição, Eliana foi a apresentadora escolhida para comandar o reality show em 2025.

Vote na enquete: quem você acha que é Odete Roitman do Masked Singer Brasil? Por que Ivete Sangalo não é mais apresentadora do The Masked Singer? SAIBA MAIS The Masked Singer Brasil 2025: quem é Odete Roitman? A vilã de Vale Tudo, interpretada originalmente por Beatriz Segall recebe uma versão caricata para a sua fantasia, remetendo aos elementos indicativos da personagem na novela.

Apesar do programa ter começado apenas no domingo, 12, as especulações já iniciaram nas redes sociais, inclusive com um suposto vazamento sobre a verdadeira identidade de alguns participantes.



Loading... The Masked Singer Brasil 2025: onde assistir? O The Masked Singer Brasil é uma coprodução TV Globo e Endemol Shine Brasil e vai ao ar aos domingos na emissora. É possível assistir online e ao vivo no streaming Globoplay. O programa também é reprisado às terças-feiras no Multishow, a partir de 14 de janeiro, às 21h15min.