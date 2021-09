Enquete The Masked Singer hoje, 21: quem é o Monstro? Veja palpites

Os jurados do programa das terças-feiras na TV Globo deram novos palpites sobre quem é o Monstro no Masked Singer Brasil. Confira dicas e vote hoje, 21, na enquete em quem você acha que é o famoso por trás da máscara

Hoje, 21 de setembro (21/09), novos palpites sobre quem é o Monstro no The Masked Singer Brasil surgiram entre os jurados do programa das terças-feiras na TV Globo. Valendo o prêmio de R$ 150 mil, os participantes cantam fantasiados e o intuito do programa é descobrir quem está por trás da fantasia. Confira os palpites e as dicas e vote na enquete: quem você acha que é o Monstro do Masked Singer Brasil?

Confira as novas dicas:

Defeito é a teimosia

Teve que deixar a paixão pelo futebol para estudar. "Como tenho muita energia, conheci o teatro. Coleciono troféus e quero ganhar o do The Masked Singer”, disse



É viciado em adrenalina

Dentre as dicas antigas, o misterioso Monstro tem como hobby a meditação e yoga; é muito agitado: já foi expulso da escola algumas vezes, já pulou de um carro em movimento aos oito anos e já foi federado em futebol; e também já subiu no pódio em uma maratona internacional. Os jurados também apostaram nos palpites anteriores, confira aqui quais são.

The Masked Singer: os mascarados revelados até agora

Agora, os dois grupos se encontram pela primeira vez e os competidores restantes se enfrentam todas as terças nos combates. Um total de cinco personagens foram desmascarados até o início do programa desta terça-feira, 21 de setembro (21/09). O último desmascarado foi o personagem Onça Pintada, que estava sob comando do ator Alexandre Borges. Relembre os personagens já descobertos no The Masked Singer Brasil:

Primeiro eliminado: Cachorro-quente

Segundo eliminado: Brigadeiro

Terceiro eliminado: Coqueiro

Quarto eliminado: Boi-Bumbá

Quinto eliminado: Onça-Pintada

Enquete: quem você acha que é o Monstro no The Masked Singer?

The Masked Singer Brasil: quem é o Monstro Gabriel Leone Rodrigo Simas Rafael Vitti Chay Suede Fiuk Nenhuma das opções

