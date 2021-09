Enquete The Masked Singer hoje, 14: quem é o Monstro? Veja palpites

Os jurados do programa das terças-feiras na TV Globo deram novos palpites sobre quem é o Monstro no Masked Singer Brasil. Confira dicas e vote hoje, 14, na enquete em quem você acha que é o famoso por trás da máscara

Novos palpites sobre quem é o Monstro no The Masked Singer Brasil surgiram entre os jurados do programa das terças-feiras na TV Globo. Valendo o prêmio de R$ 150 mil, os participantes cantam fantasiados e o intuito do programa é descobrir quem está por trás da fantasia. Confira os palpites e as dicas e vote na enquete: quem você acha que é o Monstro do Masked Singer Brasil?

Confira as novas dicas:

Tem como hobby a meditação e yoga

É muito agitado: já foi expulso da escola algumas vezes, já pulou de um carro em movimento aos oito anos e já foi federado em futebol

Já subiu no pódio em uma maratona internacional

Dentre as dicas antigas, o misterioso Monstro tem como mania roer as unhas; já foi ganhador de um prêmio internacional; e a família o levava para a coxia do teatro quando era criança. Os jurados também apostaram nos palpites anteriores, confira aqui quais são.

Enquete: quem você acha que é o Monstro no The Masked Singer?

Vote em quem você acha que é o Monstro no The Masked Singer Brasil:

Chay Suede Arthur Aguiar Julinho Marassi Gabriel Leone Diogo Nogueira Nenhuma das respostas

Como funciona o The Masked Singer Brasil?

Um total de doze mascarados se apresentam ao longo da temporada do programa. Cada personagem tem, por trás das máscaras, algum famoso ou pessoa inusitada. No último episódio transmitido na terça (31/08), se apresentaram os personagens Monstro, Boi-Bumbá, Onça Pintada, Monstro e Monstro - eleito o melhor da noite no último episódio. A edição foi composta de duelos, um mascarado salvo pelos jurados e um desmascarado.

A plateia vota no seu favorito e no final os jurados imunizam um dos participantes prediletos e salvam dois dos que menos agradaram ao público. No fim do programa, o eliminado se revela por trás da máscara para todos.

Quais os mascarados já revelados?

Até a última terça, 31, foram desmascarados quatro personagens. Não houve episódio novo do The Masked Singer Brasil no dia 7 de setembro.

1º eliminado: Dogão - Sidney Magal

2º eliminada: Brigadeiro - Renata Ceribelli

3º eliminado: Coqueiro - Marcelinho Carioca

4º eliminado: Boi-Bumbá - Marrone (da dupla com Bruno)

Quem são os mascarados do The Masked Singer Brasil?

Restam apenas oito participantes no reality musical das terças-feiras da TV Globo. Outros palpites para outros personagens também surgem entre os jurados. Confira outros nomes e vote no seu favorito:

