São João 2025 de Natal: veja programação completa

Programação gratuita do São João de Natal ocorre em 3 polos da capital e conta com mais de 30 atrações, dentre elas Luan Santana, Xand Avião e João Gomes

A Prefeitura de Natal divulgou nessa terça-feira, 6, a programação oficial do São João 2025. Com shows gratuitos distribuídos em três polos da cidade, o evento contará com mais de 30 atrações entre os meses de maio e junho.

O São João de Natal terá início no dia 31 de maio com o projeto Ginga com Tapioca, na Avenida da Alegria, no bairro da Redinha. A noite de estreia terá apresentações de Bell Marques, Márcia Fellipe e Capilé.

Além dos shows, a prefeitura confirmou a realização do Festival de Quadrilhas Juninas, que ocorrerá no Palácio dos Esportes.

São João 2025 de Natal: confira a programação completa

Polo Arena (estacionamento)



O Polo Arena, montado no estacionamento da Arena das Dunas, terá shows nos dias 6, 7, 8, 13, 14 e 15 de junho. A programação conta com artistas de diversos estilos musicais, como sertanejo, forró e música eletrônica: