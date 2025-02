Gastronomia cearense é destaque em nova loja do Mercado AlimentaCE

Mercado AlimentaCE abre loja com insumos do diversas regiões do Ceará; inauguração acontece na quinta-feira, 20

No cardápio que, atualmente, vai de comida vegana à sorveteria, o Mercado AlimentaCE inaugura estabelecimento gastronômico que traz a culinária do Ceará como destaque.

Com inauguração na quinta-feira, 20, a Loja do Mercado AlimentaCE chega ao local para somar ao catálogo do local as diversidades de sabores e texturas provenientes do Estado. Com 200 produtos de 50 produtores de diferentes localidades do Ceará , a loja busca promover a divulgação e comercialização de insumos da região, além de contribuir para a circulação dos artigos tipicamente cearenses.

“A loja do Mercado AlimentaCE pretende ser fomento da economia da cultura, se tornando um hub da cultura alimentar cearense, concentrando em suas prateleiras e gôndolas, uma seleção especialíssima de produtos que entrega, além de sabores inigualáveis, aromas únicos e tradições importantíssimas para o registro das nossas práticas alimentares enquanto povo”, detalha a diretora do Mercado AlimentaCE, Marina Araújo, em comunicado divulgado à imprensa.

Ainda de acordo com o informe, a seleção dos itens que constam na loja do Mercado foi determinada após realização de pesquisas, mapeamento e categorização com o objetivo de “representar o Ceará em sua totalidade”. A loja do Mercado AlimentaCE possui parceria com Central de Artesanato do Ceará (Ceart), Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco e o Senac Ceará.

Idealizado para ser um polo de referência gastronômica e oferecer uma variedade de gostos que celebrem a produção do Estado, o público pode se deliciar com as ofertas de oito restaurantes, que fazem uma ocupação temporária no Complexo Cultural Estação das Artes.