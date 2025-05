Comidas típicas de São João: guia completo para saborear

Com a chegada de junho, o Brasil se enche de cores, músicas e sabores para celebrar as festas juninas. Essas festividades , que homenageiam santos como Santo Antônio, São João e São Pedro , são marcadas por danças, fogueiras e, principalmente, por uma rica variedade de comidas típicas que refletem a diversidade cultural do país.

Neste caso, o ideal é fazer uma festa colaborativa, onde cada convidado traz uma receita típica. Pode-se dividir entre categorias: um traz o salgado, outro o doce, outro as bebidas. É interessante também ter opções vegetarianas, como caldos de legumes ou cuscuz com queijo.

Opte por preparos simples e afetivos. Uma boa ideia é montar uma mesa com milho cozido, pipoca, bolos caseiros, paçoca e quentão sem álcool (feito com suco de uva ou maçã para crianças). Reaproveitar ingredientes da despensa e envolver todos no preparo traz ainda mais clima de aconchego.

Para grandes públicos, o recomendado é montar barracas temáticas com foco na segurança alimentar e praticidade. Ofereça opções variadas e identifique claramente pratos com alergênicos. Pense também em embalagens sustentáveis e sistema de fichas ou pagamentos digitais para facilitar a organização.

Cozinhe espigas de milho na água com sal por 30 minutos. Sirva com manteiga derretida e orégano.

Aqui vão algumas sugestões para quem quer preparar um verdadeiro arraiá junino no conforto do lar:

Pratos principais

Pamonha salgada



Bata o milho fresco no liquidificador com leite, sal, queijo ralado e um pouco de óleo. Coloque em palhas de milho e cozinhe em água fervente por 1h.

Cuscuz nordestino com carne de sol



Hidrate a massa de cuscuz com água e sal, cozinhe no cuscuzeiro e sirva com carne de sol refogada com cebola e manteiga de garrafa.

Doces

Canjica branca com amendoim

Cozinhe a canjica, adicione leite condensado, coco ralado e amendoim moído. Finalize com canela em pó.

Bolo de milho cremoso

Misture no liquidificador: milho, leite, ovos, manteiga, açúcar e farinha de trigo. Leve ao forno por 40 minutos. A cremosidade vem do milho fresco.

Entre os doces tradicionais, destacam-se a paçoca e o pé de moleque, ambos à base de amendoim

Extras

Quentão tradicional

Em uma panela, aqueça cachaça, açúcar, gengibre, cravo, canela e casca de laranja. Ferva por 10 minutos. Coe e sirva quente.

Alternativas para quem tem restrições alimentares

Quem possui intolerância alimentar ou restrições por questões de saúde também pode curtir o São João com receitas adaptadas:

Sem açúcar

Canjica com leite de coco e adoçante

Substitua o leite condensado por leite de coco e use adoçantes naturais como xilitol ou eritritol.

Pé de moleque diet

Use amendoim torrado e uma calda feita com adoçante culinário. Deixe endurecer em uma assadeira untada.

Sem glúten

Bolo de fubá sem trigo



Misture fubá, ovos, óleo, leite e fermento. Adicione erva-doce. Assar em forma untada.

Pipoca doce com açúcar de coco

Para quem é celíaco, a pipoca é naturalmente sem glúten. Experimente com açúcar de coco e canela.

Veganas

Cuscuz com legumes

Prepare cuscuz com água e sal, e sirva com legumes refogados no azeite.

Arroz doce vegano

Use leite de amêndoas ou coco no preparo do arroz doce e finalize com canela.

