São João 2025 de Campina Grande: veja programação completa

Festa terá 38 dias de shows gratuitos e atrações como Luan Santana, Elba Ramalho, Jorge e Mateus e Alok no Parque do Povo

Com 38 dias de duração, cinco a mais que no ano anterior, o São João de Campina Grande em 2025 acontece de 30 de maio a 6 de julho no Parque do Povo, e contará com nomes como Luan Santana, João Gomes, Jorge e Mateus, Elba Ramalho, Alok e Alceu Valença.

Conhecido como “O Maior São João do Mundo”, o evento é um dos principais do calendário turístico e cultural do país, e tem entrada gratuita em todos os dias. Segundo dados da prefeitura, cerca de 2,93 milhões de pessoas passaram pelo local em 2024.