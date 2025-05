Festa de Santo Antônio em Barbalha 2025: confira shows e mais sobre o evento

O evento inicia nesta sexta-feira, 30 de maio. O encerramento, em 13 de junho, o Dia de Santo Antônio , será marcado pela procissão do santo, que reúne milhares de fiéis.

A programação da Festa de Santo Antônio de Barbalha em 2025 reúne atrações religiosas, culturais e musicais. Neste ano, a comemoração marca a 97ª edição da tradicional festa, considerada uma das maiores celebrações religiosas e culturais do Brasil.

LEIA TAMBÉM | Pau da bandeira poderá ser retirado de área no bairro Horto, em Juazeiro do Norte

Veja a programação oficial do primeiro final de semana.

Alguns nomes como Joelma, Bonde do Brasil e Seu Desejo já foram confirmados para se apresentarem no parque da cidade, mas ainda sem datas oficiais. A programação deve ser atualizada em breve.

Largo da Matriz: Leonardo de Luna, Aroldinho



Palco da Estação: Dorgival Dantas, Falamansa, Maninho e Banda,



Palco do Rosário: Flávio José, Ítalo Queiroz, Flávio Leandro



Palco Marco Zero: Elba Ramalho, Waldonys, Joãozinho do Exu

Dia de Santo Antônio: VEJA simpatias para fazer em 13 de junho



Quermesses e celebrações religiosas até 13 de junho

No dia 2 de junho, têm início as quermesses populares, que seguem até o dia 12. Essas noites contam com programação cultural, apresentações de artistas locais e regionais, barracas de comidas típicas e o encontro das comunidades da cidade.

O encerramento ocorre no dia 13 de junho, Dia de Santo Antônio, e deve reunir milhares de fiéis pelas ruas de Barbalha em um dos momentos mais emocionantes da festa.