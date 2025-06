São João de Maracanaú 2025: veja datas e programação completa

O São João de Maracanaú completa 20 anos, sendo um dos maiores do Brasil nesta época do ano, e reúne grandes nomes da música cearense e nacional.



Com o tema “No Ceará é assim”, a festa terá os principais pontos turísticos e as cidades do Estado ambientados no espaço. Além disso, o evento homenageará os festejos juninos do Brasil como Caruaru (Pernambuco), Campina Grande (Paraíba), Mossoró (Rio Grande do Norte).