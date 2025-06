São João da Thay 2025: tudo sobre festa junina da influencer Thaynara OG

Festival acontece nos dias 6 e 7 de junho no Espaço Reserva, com artistas nacionais e atrações da cultura popular maranhense

O São João da Thay 2025 será realizado nos dias 6 e 7 de junho, no Espaço Reserva, em São Luís (MA).

O evento também destaca grupos da cultura popular maranhense, como Boi Pirilampo, Boi de Morros, Boi União da Baixada, Boi da Pindoba, Boi de Sonhos, Boi Raízes do Maranhão, Boi Barrica e Cacuriá Balaio de Rosas.

A cantora Fabrícia também se apresenta, com participações especiais de Ananda Paixão, Lucas Pizane, Elielma Vasconcelos, Cris Lima e Kynnie.

A programação musical inclui apresentações de João Gomes, Joelma, Pedro Sampaio, Limão com Mel, Márcia Fellipe e J. Eskine.

Embora a entrada no evento seja gratuita, o público pode adquirir ingressos para o espaço “Fingindo Costume”, tradicionalmente reservado para influenciadores e personalidades. Este ano, o local está com acesso liberado para o público em geral, com vendas feitas pela internet.

O camarote conta com serviços exclusivos, open bar e uma vista privilegiada para o palco. É possível comprar passaportes para um único dia ou para os dois dias de evento, em quantidade limitada.