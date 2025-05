São João 2025 de São Luís: veja programação completa

Programação inclui eventos folclóricos, culturais e musicais em São Luís e no interior do estado, com artistas como João Gomes e Joelma

O São João 2025 de São Luís, no Maranhão reunirá mais de 30 arraiais oficiais e regionais em São Luís e outras cidades do estado. A programação terá entrada gratuita e inclui manifestações tradicionais como o bumba meu boi, além de shows com artistas nacionais entre os dias 6 e 30 de junho.

São João da Thay em São Luís será aberto ao público

Um dos destaques da programação é o tradicional São João da Thay, idealizado pela influenciadora Thaynara OG. Pela primeira vez, o evento beneficente terá entrada gratuita. A edição de 2025 será realizada nos dias 6 e 7 de junho, em São Luís.

Entre os artistas confirmados para o evento estão Joelma, João Gomes, Limão com Mel, Pedro Sampaio e J. Eskine.

“A gente vai cantar ‘A Lua Me Traiu’ no talo com Joelma, se derreter de ‘Dengo’ com João Gomes, dançar até o chão com Pedro Sampaio e curtir aquele forró das antigas com Limão com Mel”, publicou o perfil oficial da festa nas redes sociais.