São João 2025: qual a data? Veja quando começa e tudo sobre os festejos

Comidas típicas, bandeirolas coloridas, fogueiras acesas e muito forró no pé. Assim começa a contagem regressiva para o São João 2025 , uma das festas mais queridas do calendário brasileiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Celebrado com fervor em diversas regiões do país — especialmente no Nordeste —, o São João é muito mais do que uma simples data religiosa, é um verdadeiro espetáculo de tradição, cultura popular e identidade regional.

Com início previsto para os primeiros dias de junho e encerramento no fim do mês, as celebrações têm como ponto alto o dia 24, data oficial dedicada a São João Batista. Além das datas, a festa carrega um simbolismo histórico e religioso profundo, associado à figura do santo e aos rituais que atravessam gerações.

São João 2025: quando irá começar e termina?



O dia oficial do São João é 24 de junho, em homenagem a São João Batista, personagem central da celebração religiosa.