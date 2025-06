Festival do Pratinho chega ao José Walter na abertura do São João

Evento organizado pelo Mercado AlimentaCE, Festival do Pratinho chega ao Conjunto José Walter durante abertura do São João de Fortaleza 2025

Junho chegou e duas coisas não saem da mente do cearense nessa época: comidas típicas e forró tradicional. Com a abertura oficial dos festejos juninos de Fortaleza ocorrendo nesta sexta-feira, 6, no polo de lazer do José Walter, o público pode acompanhar uma programação especial e gratuita a partir das 18 horas.

Com apresentações musicais de Toca do Vale, Japinha, Jean Dumont e Robertinho do Acordeon, o momento marca o início dos eventos de descentralização, que devem seguir acontecendo em outros locais da Capital durante este mês.