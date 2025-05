São João 2025: abertura acontece no José Walter, no sábado, 6

Com a inauguração das festividades no dia 6 de junho, pela primeira vez no José Walter, a noite contará com Toca do Vale, Robertinho do Acordeon e festival de pratinho / Crédito: Reprodução/Adore Eventos

O São João 2025 de Fortaleza será inaugurado na sexta-feira, 6 de junho, em festividade realizada no bairro José Walter com o tema “É Arraiá por toda a Cidade”. A partir das 18 horas, o Polo de Lazer do José Walter recebe shows de Toca do Vale, Japinha, Jean Dumont e Robertinho do Acordeon.