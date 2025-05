São João 2025 de Caruaru: veja programação completa

O São João 2025 de Caruaru começou no dia 25 de abril e vai até 28 de junho, com atrações espalhadas por áreas urbanas e rurais do município, no Agreste de Pernambuco. A proposta é celebrar a tradição nordestina com música, dança, gastronomia e manifestações populares.

