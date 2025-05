São João 2025 de João Pessoa: veja programação completa

Festa acontecerá entre maio e junho com shows no Parque da Lagoa, apresentações culturais nos bairros e festivais de quadrilhas na Praia de Tambaú

A programação oficial do São João 2025 de João Pessoa foi divulgada nessa segunda-feira, 5, pela prefeitura da capital paraibana.

As comemorações acontecerão entre os dias 20 e 24 de junho, com shows gratuitos no Parque da Lagoa, apresentações culturais em bairros da cidade e festivais de quadrilhas juninas na Praia de Tambaú. O objetivo, segundo a gestão municipal, é descentralizar os eventos e valorizar a cultura local.