São João 2025 de Arcoverde: veja programação completa

Atrações que vão do forró pé de serra às manifestações culturais tradicionais e grandes nomes da música nacional como Zé Vaqueiro e Xand Avião; confira

O São João de Arcoverde 2025 reúne tradição, cultura e grandes artistas com o tema "O Melhor Show do Interior". A programação deste ano traz cores, sons e ritmos que valorizam as raízes nordestinas entre 14 e 28 de junho.

Um dos grandes destaques da festa é o Polo Multicultural, que traz atrações que vão do forró pé de serra às manifestações culturais tradicionais e grandes nomes da música nacional como Zé Vaqueiro e Xand Avião.