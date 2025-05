São João 2025 de Mossoró: veja programação completa

A abertura oficial do Mossoró Cidade Junina acontece em 7 de junho; veja atrações / Crédito: Divulgação/ Lucas Bulcão/ Prefeitura de Mossoró

O "Mossoró Cidade Junina" 2025 conta com uma programação completa de 21 dias de festa para curtir este ano. Entre as atrações do maior São João do Rio Grande do Norte estão: Léo Santana, Wesley Safadão, Ana Castela, Luan Santana, Jorge e Mateus, Simone Mendes, entre outros. A abertura oficial do "Mossoró Cidade Junina" acontece em 7 de junho com o tradicional "Pingo da Mei Dia". Os festejos seguem até o dia 28 de junho, quando será realizado o "Boca da Noite".