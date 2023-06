São João: conheça as origens e onde comprar canjica em Fortaleza

Presente na mesa dos nordestinos ao longo do ano, a canjica é um dos principais pratos do São João. Conheça a origem e curiosidades da iguaria

Um dos pratos doces mais populares e tradicionais do São João, a canjica se tornou item indispensável na culinária nordestina, sendo a mais comum na mesa do dia a dia.

Com uma composição básica, levando apenas milho ralado, açúcar, manteiga e leite, a iguaria é um dos itens mais vendidos nas lojas especializadas e padarias por toda Fortaleza.

"Vendemos a canjica o ano inteiro, os clientes pegam o embalo do período junino e aproveitam as festividades para se deliciarem com as comidas típicas, principalmente a canjica.", explica Allena Nunes de Oliveira, empresária e proprietária da Panebox.

Na padaria localizada no bairro de Fátima, as canjicas são preparadas diariamente na cozinha da loja, com vendas certas em todos os dias do ano, mas que triplicam durante o São João.

Indo além da versão tradicional, na padaria Portitália a canjica ganha novas versões que atraem clientela diversificada. "Nossas canjicas são feitas na própria padaria. A forma de fazer é o nosso diferencial, porque é uma forma artesanal e com produtos naturais. A nossa canjica faz tanto sucesso que lançamos o bolo de canjica! Ele leva massa de bolo de milho e cobertura de canjica que os clientes adoraram.", conta Janaína Castro, gerente da unidade.

Alimento tradicional nas cozinhas por todos os estados do Nordeste, a canjica se tornou prioridade para Francisco e sua família, que, em 2018, fundaram a Canjica do Chicão. Tendo se fortalecido durante a pandemia de covid-19, a loja atualmente realiza vendas on-line via WhatsApp e possui uma clientela fiel.

"Desde 2018 que preparamos as nossas delícias. Demos uma parada por um tempo e logo depois tivemos que reabrir em meio a pandemia devido ao desemprego. O negócio foi criando forças e hoje estamos sendo bastante conhecidos", relembra Marcelo Alves, filho de Francisco Alves, o Chicão.

Auxiliando na fabricação do doce, Marcelo conta que a produção de canjicas em casa se deu a partir de sua avó Isabel: "Ela sempre fez e ensinou seu filho Chico [pai de Marcelo] que hoje mantém a tradição, com a mesma qualidade e sabor".

Com cozinha localizada no bairro Carlito Pamplona, a Canjica do Chicão realiza as vendas através do Instagram e WhatsApp, atendendo Fortaleza e Região Metropolitana.

"Durante o ano todo a procura é significativa, mas no São João fica bem agitado por conta dos festejos. Nossa demanda aumentou muito no mês", detalha Marcelo.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 20-06-2023: Canjica e Pamonha, Comes&Bebes. (Foto: Aurelio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

Canjica: as divergências na origem

Conhecida por todo o Brasil, a canjica é uma tradição adquirida há muitos anos pelos povos que habitavam o interior das cidades nas regiões Norte e Nordeste.

Junto com a moqueca, pirão, beiju, tacacá e outras iguarias, a canjica é um prato indígena herdado pelo povo Tupinambá. Segundo o sociólogo pernambucano Gilberto Freyre, o nome vem do tupi "acanjic".

A origem da canjica, no entanto, não é confirmada, já que o prato também possui raízes africanas. "O surgimento da iguaria se deu pela chegada dos africanos trazendo, em seus hábitos alimentares, uma espécie de mingau à base de milho, que se tornaria a canjica", explica Luiz de França, professor da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (EGSIDB).

O professor também conta que as divergências na origem foram possíveis responsáveis pela mudança de nomenclatura entre os estados brasileiros.

"A razão dessas diferenças (de nome) se deu através das contribuições asiáticas e africanas na época da colonização. Isso fez com que a 'canjica' fosse mais forte aqui no Nordeste como um mingau e o nosso 'mungunzá' ser o de milho seco", explica.

Luiz de França também pontua que a produção artesanal da canjica deve ser assegurada para manter a tradição herdada pelos povos originários.

"Sinceramente, acredito na mágica do processo de se fazer uma canjica de forma tradicional. A experiência e a herança deve ser respeitada na maneira de fazer que foi aprendida pelos nossos ancestrais, isso não tem o mesmo peso de quando se compra uma massa pré-pronta", afirma o educador.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 20-06-2023: Canjica e Pamonha, Comes&Bebes. (Foto: Aurelio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

Receita de canjica tradicional

Ingredientes

- 15 espigas de milho

- 1 litro de água

- 500 gramas de açúcar

- 1 colher de chá de sal

- 200 gramas de leite em pó

- 500 ml de leite de coco

- 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina

Modo de preparo

- Retire os grãos de milho da espiga e reserve

- Coloque metade do milho no liquidificador e adicione água até cobrir os grãos. Bata por 1 minuto

- Mantenha o liquidificador ligado e acrescente o restante do milho. Se não couber, retire a primeira metade e bata a outra metade sozinha. Triture até dissolver o milho completamente

- Com um escorredor de arroz, coe a massa batida

- Coe a massa novamente, dessa vez utilizando uma peneira

- Transfira para uma panela e adicione o açúcar, o sal, o leite em pó, o leite de coco e a margarina. Misture bem e leve ao fogo

- Mexa constantemente por 1 hora até borbulhar e engrossar. Abaixe o fogo

- Quando ela estiver desgrudando da panela, desligue o fogo

- Transfira para um refratário e espere esfriar

- Corte e saboreie

Onde encontrar canjica em Fortaleza

Canjica do Chicão

Vendas via WhatsApp: (85) 99277-4071

(85) 99277-4071 Instagram: @canjicadochicao

Padaria Panebox

Onde: rua Monsenhor Otávio de Castro, 582 - Fátima

rua Monsenhor Otávio de Castro, 582 - Fátima Contato: (85) 3023.0540 e (85) 98761.4179

(85) 3023.0540 e (85) 98761.4179 Instagram: @panebox

Padaria Portitália

Onde: Avenida Washington Soares, 4040 - Edson Queiroz

Avenida Washington Soares, 4040 - Edson Queiroz Contato: (85) 3273.1280

(85) 3273.1280 Onde: Avenida Comodoro Estácio Brígido, 2399 - Luciano Cavalcante

Avenida Comodoro Estácio Brígido, 2399 - Luciano Cavalcante Contato: (85) 3035.0999

(85) 3035.0999 Instagram: @padariaportitalia

Padaria Pães e Delícias

Onde: Rua Júlio Braga, 881 - João XXIII

Rua Júlio Braga, 881 - João XXIII Contato: (85) 99106.8875

(85) 99106.8875 Onde: Rua Menezes de Oliveira, 455 - Vila Velha

Rua Menezes de Oliveira, 455 - Vila Velha Contato: (85) 8404.0049

(85) 8404.0049 Instagram: @paesedeliciaspadaria

Padaria Pão de Trigo

Onde: Avenida Desembargador Moreira, 1800 - Aldeota

Avenida Desembargador Moreira, 1800 - Aldeota Contato: (85) 99856.0280

(85) 99856.0280 Onde: Avenida Padre Antônio Tomás, 74 - Aldeota

Avenida Padre Antônio Tomás, 74 - Aldeota Contato: (85) 99135.1317

(85) 99135.1317 Onde: Avenida Bezerra de Menezes, 2494 - São Gerardo

Avenida Bezerra de Menezes, 2494 - São Gerardo Contato: (85) 99444.7794

(85) 99444.7794 Instagram: @paodetrigo

Empório de Fátima

Onde: avenida Deputado Oswaldo Studart, 250 - Fátima

avenida Deputado Oswaldo Studart, 250 - Fátima Contato: (85) 98956.7210

(85) 98956.7210 Instagram: @emporiodefatima

