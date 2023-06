São João em Fortaleza: confira programação completa de quadrilhas

Ao todo, a capital cearense conta com 24 festivais juninos com participação de pelo menos 50 quadrilhas de todo o Estado. Os concursos dos Festejos Juninos 2023 acontecem aos fins de semana e as programações são gratuitas. A realização é da Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Cultura.

A agenda deste fim de semana, 23 e 24 de junho, será nas Regionais 7, 8 e 12, com o Festival Junino Gente da Terra, no bairro Dias Macedo; a III Edição Festival Junino do Cumpade Carlos, na praça do Liceu do Ceará, e o XXIII Festival Flor da Bela, na Lagoa Redonda.

As apresentações integram as ações do Edital Festejos Juninos 2023. O certame contempla 74 projetos, sendo 24 festivais, 35 grupos de quadrilha junina adulta e outros 15 de quadrilhas juninas infantis. Cada proponente receberá o valor de R$ 16.500,00, perfazendo um montante de mais de R$ 1 milhão de investimento.

Confira a lista completa de apresentações por Fortaleza:

Festival Junino Gente da Terra

Quando: 23 e 24/06

Onde: Av. Pedro Dantas, 410- Praça Central – Dias Macedo



III Edição Festival Junino do Cumpade Carlos

Quando: 23 e 24/06

Onde: Praça Gustavo Barroso – Liceu do Ceará



XXIII Festival Flor da Bela

Quando: 23 e 24/06

Onde: Escola Josefina Parente de Araújo – Rua Pedro Mamede, 175 – Lagoa Redonda



Festival de Quadrilha Raízes do Meu Ceará

Quando: 29 e 30/06

Onde: Praça Juscelino Kubitschek - entre o cruzamento da Rua Alagoas e Av. João Pessoa, ambas no Bairro Demócrito Rocha.



27o Festival de Quadrilhas Juninas do Bairro Ellery

Quando: 30/06 e 1º/07

Onde: Praça Manoel Dias – Bairro Ellery



Festival de Quadrilhas da ACEPA

Quando: 30/06 e 1º/07

Onde: Quadra Poliesportiva da Areninha do Pirambu



Arraiá do Jardim União

Quando: 30/06 e 1º/07

Onde: Praça Jardim União - entre a Avenida 2 de Maio, Avenida da Saudade e Avenida Menor Jerônimo



Festival de Quadrilhas Juninas São João da Esperança

Quando: 1º e 02/07

Onde: Rua Francisco Almeida 525 – Parque Santa Rosa



XXXI Festival de Quadrilhas Pagode Sertanejo 2023

Quando: 1º e 02/07

Onde:Praça da Conquista, 2a Etapa do Conjunto Ceará



III Gonzaga Junino

Quando: 06 e 07/07

Onde: Rua Maria Quintino, no 650 – Em frente a Paróquia Nossa Senhora das Graças – Bairro Siqueira



Arraiá do Cumpade Moacir

Quando: 06 e 07/07

Onde: Av. Oscar Araripe, 930 – Bom Jardim



25º Festival Junino do Parque Costa Oeste

Quando: 07 e 08/07

Onde: Quadra Poliesportiva da Areninha do Pirambu



27o Arraiá Cumpade Paulão

Quando: 07 e 08/07

Onde: Praça Joaquim Nogueira



XI Arraiá da Cumade Xuvinha

Quando: 07 e 08/07

Onde: Praça do Marupiara - entre as ruas Alagoas, Goiás e Minas Gerais, no Bairro Demócrito Rocha



XVI Festival de Quadrilha Cumade Bárbara

Quando: 07 e 08/07

Onde: Quadras Anexas do Paulo Sarasate



XIX Festival de Quadrilhas do Pan Americano

Quando: 08 e 09/07

Onde: Ginásio Poliesportivo Aécio de Borba



9º Festival de Quadrilhas Curió Junino

Quando: 14 e 15/07

Onde: Praça do Bairro Curió - entre as Ruas Eduardo Campos e Dr. Fernando Hugo



24º Festival de Quadrilhas Juninas Folia na Roça

Quando: 14 e 15/07

Onde: Av. Major Assis – Bairro Jardim Iracema



4º Festival Junino Arraiá da Cumade Rosa

Quando: 14 e 15/07

Onde: Av. Hildebrando de Melo - Bairro Jardim Guanabara



XIII Festival de Quadrilhas AMCTN

Quando: 15 e 16/07

Onde: Rua do Lago, 69 – Bairro Jardim das Oliveiras



29º Festival de Quadrilhas do Sítio Córrego

Quando: 19 e 20/07

Onde: Sítio Córrego entre as ruas Carlos Pimenta e Rua General Cordeiro Neto



Circuito Viva São João 2023

Quando: 21 e 22/07

Onde: Praça Ari de Sá Cavalcante - Avenida Jovita Feitosa



XIV Festival de Quadrilhas Juninas do Jardim América

Quando: 22 e 23/07

Onde: Praça Frei Galvão - Praça do Jardim América



19º Festival de Quadrilhas Juninas do Jardim Guanabara

Quando: 28 e 29/07

Onde: Rua Pierre Luz – Jardim Guanabara

