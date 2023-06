Shopping Eusébio realiza programação de São João neste fim de semana

O último fim de semana de junho está com programação de São João em diversos locais de Fortaleza e Região Metropolitana. Com início nesta sexta-feira, 23, o Shopping Eusébio realiza um evento especial com diversas atividades e apresentações musicais gratuitas.

A programação da data irá iniciar às 18h30min, com apresentação do músico Carlos Freitas. Em seguida, o Trio Nordestino toma conta do ambiente com as principais canções do período junino.

No sábado, 24, o evento terá início às 16h30min com a realização do concurso infantil “Casal de Noivos & Rainha do Milho”. A partir das 20 horas, a quadrilha junina Grupo Flor do Caju chega ao local para animar o público.

Já no domingo, 25, a programação de São João do Shopping Eusébio terá apresentação da banda Pintando 7, das das 16h30min às 18h30min.

São João do Shopping Eusébio

Quando : de sexta-feira, 23, até domingo, 25



: de sexta-feira, 23, até domingo, 25 Onde : praça de alimentação do Shopping Eusébio (avenida Eusébio de Queiroz, 1890 - Tamatanduba, Eusébio)



: praça de alimentação do Shopping Eusébio (avenida Eusébio de Queiroz, 1890 - Tamatanduba, Eusébio) Mais informações : no Instagram @shoppingeusebio



: no Instagram @shoppingeusebio Gratuito



