Estação das Artes promove festival de pratinho neste domingo, 25

Restaurantes do Mercado AlimentaCE, no Complexo Cultural Estação das Artes, participam do Festival do Pratinho neste domingo

O final de semana no Complexo Cultural Estação das Artes está com programação especial para os amantes dos festejos juninos. Neste domingo, 25, o equipamento localizado no Centro de Fortaleza irá realizar o Festival do Pratinho, que terá participação dos restaurantes que integram o Mercado AlimentaCE.

Com início às 9 horas, os seis estabelecimentos gastronômicos irão preparar pratinhos juninos especiais. Com ingredientes diversificados e versões para todos os gostos, o público da Estação das Artes poderá provar pratinhos com baião de dois, farofa, creme de galinha, camarão e feijoada, além de versões com panelada, buchada e veganas.

Os restaurantes que atualmente ocupam as estruturas de gastronomia da Estação das Artes são: Mira Cozinha, Lamarca, Let's bora, Jão Burger, Oyá Murá e chef Noah Passos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA TAMBÉM Quadrilhas juninas serão reconhecidas como Patrimônio Imaterial de Fortaleza

Na ocasião, o Complexo Cultural Estação das Artes também irá preparar uma programação com apresentações musicais ao vivo, quadrilhas e brincadeiras juninas, tudo isso em um ambiente decorado de acordo com a tradição do São João.

A programação completa do Festival do Pratinho da Estação das Artes será divulgada em breve. O evento tem entrada gratuita e será realizado das 9 horas às 15 horas.



Festival do Pratinho na Estação das Artes

Onde : Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)



: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro) Quando : domingo, 25, das 9 horas às 15 horas



: domingo, 25, das 9 horas às 15 horas Mais informações : no Instagram @mercadoalimentace



: no Instagram @mercadoalimentace Gratuito



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui