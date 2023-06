Quadrilhas juninas serão reconhecidas como Patrimônio Imaterial de Fortaleza

As quadrilhas juninas vão ser reconhecidas como Patrimônio Imaterial de Fortaleza; Capital será a primeira do País a fazer o registro

Uma das danças tradicionais mais populares do Nordeste, as Quadrilhas Juninas ganham destaque durante o São João em todos os estados da região.

Sendo a principal atração das festas juninas, a Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor) irá reconhecer as Quadrilhas Juninas como Patrimônio Imaterial de Fortaleza.

O anúncio do registro da dança tradicional foi divulgado nesta segunda-feira, 12, nas redes sociais da Secultfor.

Na publicação, Elpídio Nogueira, secretário de cultura da Capital, se reuniu com a comissão responsável pela construção do dossiê das Quadrilhas Juninas, como os professores de história Cícera Barbosa, Hildebrando Maciel e Aterlane Martins, e a gerente da Célula de Patrimônio Imaterial da Secultfor, Graça Martins.

Com o reconhecimento, Fortaleza será a primeira capital do país a tornar as Quadrilhas Juninas como Patrimônio Imaterial.

Segundo a postagem, serão destinadas equipes para fazer a pesquisa e mapeamento dos grupos juninos da Cidade e para realizar a revalidação dos bens já registrados.

