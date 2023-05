Gusttavo Lima realiza "Festival Buteco" no Castelão no sábado, 3

O cantor sertanejo Gusttavo Lima retorna a Fortaleza com o “Festival Buteco”, a partir das 20 horas, do sábado, 3 de junho. O evento é idealizado pelo cantor e reúne grandes nomes do segmento para comandar o palco junto a ele. O local escolhido para a festa sertaneja foi o Estacionamento da Arena Castelão.

Para compor o line-up e reviver grandes sucessos do gênero, Jorge & Mateus, Matheus & Kauan e Simone Mendes também fazem parte da programação.

“Estamos com um time de primeira e vamos viver uma experiência incrível. O Buteco é um projeto muito especial para mim e que vem só crescendo, fazendo cada vez mais sucesso a cada ano que passa. A galera de Fortaleza pode esperar um super festival com tudo que merecem”, convida Gusttavo Lima.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O festival surgiu a partir do DVD “Buteco do Gusttavo Lima” (2014), onde a intenção era produzir um álbum que reunisse grandes clássicos do sertanejo romântico e de raiz, além de moda de viola. O álbum ganhou uma segunda edição em 2017 que deu origem a uma turnê e, posteriormente, ao formato festival que tem hoje.



Batendo recordes de público por onde passa, o Buteco tem arrastado verdadeiras multidões, destacando-se as edições de Belo Horizonte - MG (75 mil pessoas), Goiânia - GO (+ de 50 mil pessoas) e Brasília - DF (+ de 45 mil pessoas).

Ingresso show de Gusttavo Lima em Fortaleza:

Os ingressos podem ser adquiridos pelo BaladAPP, no site: baladapp.com.br ou no ponto de vendas físico da Agência After (Av. Antônio Sales, n° 3177).

Buteco Fortaleza

Quando: 3 de junho (sábado), a partir das 20 horas

Onde: Estacionamento da Arena Castelão (avenida Alberto Craveiro, 2901)



Sobre o assunto Gusttavo Lima: dívida de R$ 6 mil faz cantor ficar com nome sujo

Gusttavo Lima: mulher expulsa de show no Ceará se diz arrependida

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui