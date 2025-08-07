Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bora praticar? Dois locais para aprender esportes aquáticos

Kitesurf ou surf? Na dúvida, escolha os dois! Confira onde aproveitar os bons ventos do período
Autor Beatriz Teixeira
Tipo Notícia

Entre julho e dezembro, o Ceará é marcado por fortes ventos. A orla durante essa temporada se torna um atrativo fortes não apenas para os banhistas e turistas interessados nas belas paisagens, mas também para os amantes do esporte.

Litoral Oeste

Não é um segredo, a faixa litorânea cearense é um ótimo local para a prática de esportes. Um dos destinos que proporcionam essa “aventura” é a Taíba, localizada no município de São Gonçalo do Amarante.

A vila de pescadores é um ótimo ponto no Estado para prática de kitesurf, graças aos fortes ventos na região — e que se intensificam entre os meses de julho e dezembro. Outra possibilidade para ser praticada no local é o windsurf.

Kitsurf Taíba

Fortaleza

Fortaleza também tem suas possibilidades de esportes aquáticos, apesar da relação com os ventos ser menor. O surfe e o bodyboard, por exemplo, podem ser encontrados em alguns pontos da Capital.

Na Praia da Leste, a Mendes Surf House aproveita as ondas para promover aulas diariamente, em inglês e português.

Além da formação, o estabelecimento realiza viagens para outros estados com as turmas, possibilitando que os alunos conheçam outros mares.

Surfe em Fortaleza

