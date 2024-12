Vai montar um espaço de lazer? CasaCor traz ideias de adegas e salas de jogos

O loung Raízes Cearenses é apresentado pelo Barrocas Arquitetos Associados como um mergulho no movimento cultural Pessoal do Ceará / Crédito: Aurélio Alves/ O POVO

Xadrez, sinuca, dardos. Piano, música, vinhos. Para quem gosta de receber amigos e familiares em casa, não faltam ideias para se inspirar na CasaCor Ceará. Guia Vida&Arte CasaCor: publicação traz tudo sobre a mostra em Fortaleza; CONFIRA



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Comedoria 24 A Comedoria 24 foi criada pelo arquiteto Ney Filho como um espaço para receber, festejar e representar o design do Ceará Crédito: Aurélio Alves/ O POVO

Um espaço para receber, festejar e representar o design local. A proposta do arquiteto Ney Filho é traduzida em elementos naturais, da cultura e do folclore cearense, sem deixar de lado as raízes africanas e dos povos originários. As múltiplas linguagens são representadas por lambe-lambes, fotografias e mobiliário. VEJA TAMBÉM | Guia Vida&Arte CasaCor Ceará apresenta sete espaços para se jogar no sofá

Living Memorar O living "Memorar", de Lara Linhares, destaca os jogos de tabuleiro Crédito: FERNANDA BARROS/ O POVO O ambiente projetado pela arquiteta Lara Linhares conta com 160 m² voltados para o conforto e a diversão, com destaque para os jogos de tabuleiro. As cores neutras contrastam-se com o amadeirado e com materiais naturais, como o quartzito. Guia Vida&Arte CasaCor: CONHEÇA quatro designers cearenses

O ambiente é flexível e pode se transformar em até quatro diferentes espaços. Na lista de peças icônicas estão lançamentos de Jader Almeida, móveis do Estúdio Mula Preta e originais de época, como os assinados por Jorge Zalszupin. Lounge Raízes Cearenses O loung Raízes Cearenses é apresentado pelo Barrocas Arquitetos Associados como um mergulho no movimento cultural Pessoal do Ceará Crédito: Aurélio Alves/ O POVO O ambiente é um mergulho no movimento cultural Pessoal do Ceará, da década de 1970. O frescor proporcionado à Música Popular Brasileira é vivenciado através dos sentidos dos visitantes por meio da vegetação local, das texturas de mobiliário e pela trilha sonora com artistas como Fagner, Belchior, Ednardo, Fausto Nilo, Teti, Amelinha e Rodger Rogério.