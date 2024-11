Guia Vida&Arte CasaCor Ceará: quatro suítes para se inspirar

A Suíte Gercé foi criada por Gabriela Picanço inspirada pela Belle Époque fortalezense para a CasaCor Ceará 2024 Crédito: Aurélio Alves/ O POVO

A CasaCor Ceará inspira até quem não está pensando em se mudar ou em reformar. Nesta 26ª edição, quatro suítes diferentes trazem cores, formas, estilos e público-alvo diferentes: Primeiras Lembranças O quarto Primeiras lembranças foi realizado pela arquiteta Lia Foitzik para a 26ª edição da CasaCor Ceará Crédito: Aurélio Alves/ O POVO

As cores fortes e as variadas formas geométricas chamam atenção no quarto assinado pela arquiteta Lia Foitzik. O forro de padrões envolve o visitante do espaço.

A proposta é exaltar a magia da infância em cada detalhe e celebrar cada momento de contato da família com o bebê. As curvas e o geometrismo dos elementos encantam, mas também garantem a segurança da criança. Elementos regionais aproximam o quarto de padronagens da cultura nordestina. Refúgio Acaraú O Refúgio Acaraú é a criação de Wislen Paiva para a 26ª CasaCor Ceará Crédito: Aurélio Alves/ O POVO

O arquiteto Wislen Paiva foi buscar inspiração na região norte do Ceará, em especial, na cidade de Sobral e no Vale do Acaraú. O espaço, pensado para um casal que se conecta com o passado e o presente, une a tradição e o design contemporâneo. Os elementos da cultura e da arte estão presentes de forma sutil. O destaque é dos muxarabis, que conecta e, ao mesmo tempo, divide ambientes.

Suíte Ancestrais Ricardo Valle levou a suíte Ancestrais para a CasaCor Ceará 2024 Crédito: Aurélio Alves/ O POVO Ricardo Valle juntou a figura do vaqueiro com a do cavaleiro de hipismo para traduzir a paixão de um jovem pela corrida de cavalos. Os materiais orgânicos e naturais se destacam, como o papel de parede feito com folha de bananeira, por Julio Silveira. Assim como a parede de Jeová Siebra e as esculturas de Assis Escultor.

Um ambiente pensado para mulheres de todas as idades se identificarem. A Belle Époque fortalezense é fonte de inspiração, em especial, o Theatro José de Alencar.