Neuma Figueiredo dá dicas de designers e eventos para acompanhar

A diretora da CasaCor Ceará preparou uma lista do que manter no radar pessoal e profissional

Artistas

Quero muito falar de artesão e artista, que mistura muito bem o universo das artes com a tradição do artesanato, que é o Junne Fontenele Cardoso. Ele é incrível, muito sensível e muito criativo.

Queria falar também do Valter Costa Lima (foto), que está se aperfeiçoando muito, vivendo um novo momento em São Paulo e com a Jacaúna desenvolvendo umas peças com design dele. Ele tem muito talento.