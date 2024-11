Casa O POVO Economia recebe as empresas T&C Industrial e SCA

A Casa O POVO é um ambiente multiuso assinado pelos arquitetos Rodrigo Porto e Ticiana Sanford.

Dentre as atividades que ocorrerão no espaço, além do programa especial de Economia, tem o Casa O POVO Vida&Arte, com o editor-chefe da editoria, Renato Abê, e o programa Pause, atração do YouTube do O POVO sob condução do jornalista Clovis Holanda, todos gravados dentro do evento.

Dentre as convidadas das 18 horas, Italo Azevedo, é engenheiro químico pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e pós-graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas (FGV).