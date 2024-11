Casa O POVO Economia entrevista empresários da +Local e TEF Planejados na Casacor Ceará

O sócio-fundador da +Local, Breno Régio , e o diretor da TEF Planejados, Davyd Tavares , são os primeiros entrevistados no Casa O POVO Economia, projeto que ocupa ambiente do O POVO na CasaCor Ceará 2024 e que foca em empresários do mundo da arquitetura, urbanismo, construção, movelaria, entre outros.

A Casa O POVO é um ambiente multiuso assinado pelos arquitetos Rodrigo Porto e Ticiana Sanford.

Dentre as atividades que ocorrerão no espaço, além do programa especial de Economia, tem o Casa O POVO Vida&Arte, com o editor-chefe da editoria, Renato Abê, e o programa Pause, atração do YouTube do O POVO sob condução do jornalista Clovis Holanda, todos gravados dentro do evento.

Já os convidados das 14 horas desta terça-feira têm ligação com a Casacor Ceará 2024 e estão compondo também a Casa O POVO, que está aberta à visitação.