Casa O POVO Economia estreia no Youtube com Fina Casa Revestimentos e J.Simões

A fundadora e dirigente da Fina Casa Revestimentos, Solange Lemos, e o diretor comercial e de marketing da J.Simões Construtora, Daniel Otoch Simões, são entrevistados pela editora-chefe de Economia do O POVO

A fundadora e dirigente da Fina Casa Revestimentos, Solange Lemos, e o diretor comercial e de marketing da J.Simões Construtora, Daniel Otoch Simões, são os primeiros entrevistados no Casa O POVO Economia, projeto que ocupa ambiente do O POVO na CasaCor Ceará 2024 e que foca em empresários do mundo da arquitetura, urbanismo, construção, movelaria, entre outros.

O momento, comandado pela editora-chefe de Economia, Beatriz Cavalcante, será exibido ao vivo pelo canal do YouTube do Grupo de Comunicação O POVO, às 16 horas, nesta quinta-feira, 31 de outubro.

