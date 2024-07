Canoagem, natação e cotidiano no mar mostram outros ângulos de Fortaleza

Athēná Canoagem Crédito: Samuel Setubal/O POVO

Quem pensa em férias no Ceará sempre quer passar pelas praias. Mas, para além de pegar um sol, pular ondinhas e dar um mergulho de leve, o mar é também cenário para atividades que vão desde o relaxamento até a preservação cultural. Com mudanças estruturais e obras de requalificação, a Praia de Iracema e a Beira Mar de Fortaleza tornaram-se ainda mais convidativas para a prática de exercícios físicos, como ciclismo, corrida e esportes aquáticos. Em paralelo, a busca por estar mais perto da natureza e diminuir a frequência de ambientes fechados tem sido a escolha de muitos visitantes da capital cearense e fortalezenses, como é o caso de Michelle Walker, gerente de operações.

Michelle Walker Crédito: Samuel Setubal/O POVO Ela conta que teve uma “conexão imediata” desde a primeira vez que teve contato com o esporte canoa havaiana, em 2022: "Foi a oportunidade de me conectar com o mar novamente. Eu, que tinha medo de tomar banho no mar, me aventurei a vivenciar o que pra mim, antes, seria improvável". "A partir daí, comecei a ler e a pesquisar sobre a história da canoa havaiana e a representação do esporte na história desse povo", conta. Michelle se apaixonou pela atividade e logo buscou uma escola para se matricular. Foi aí que começou sua relação com a Athná Canoagem, localizada no Iate Clube.

Marina expõe ainda que, tanto a canoa havaiana quanto outros esportes aquáticos têm uma grande vantagem: “O contato com o mar é, sem dúvidas, o fator mais relevante! Muitos atletas, ou praticantes da canoagem, relatam como remar tem um efeito terapêutico”. Entre braçadas e respiros Rhodney Sá/ Crédito: Rhodney Sá/Arquivo Pessoal Além da canoa havaiana, há diversos outros esportes que podem ser praticados no mar e que são bem aproveitados no litoral cearense. O professor Rhodney Sá, por exemplo, destaca a natação como uma dessas modalidades. “A paz de espírito que esta atividade me traz é muito importante. É um sentimento enorme de gratidão a Deus por me permitir essa experiência”, conta.