O que tem para fazer em Guajiru (CE)? Cândida Lopes mostra melhores pontos

Para almoçar, a pedida é o trio guajiru com pimenta, com camarão, lagosta e polvo, acompanhados de um risoto de dar água na boca. Lá também dá para pedir drinks e vinhos.

Quando visito a praia de Guajiru, costumo almoçar no Guajiru com Pimenta, que tem um camarão crocante dos deuses como entrada, ideal para saborear com uma cervejinha gelada.

Onde ficar perto do mar

Sempre vejo o que a Casa Os Navegantes têm para oferecer na Praia do Guajiru, no município de Trairi, e nunca me arrependo.

Gosto de viajar para a praia com a família e amigos e escolho acomodações que se enquadram no gosto de todos. A casa que alugo é perto do mar e da igreja central, onde encontramos tudo ao seu redor, de mercadinhos a restaurantes.

Serviço - Casas Os Navegantes



Funcionamento: (85) 98600 0936

(85) 98600 0936 Redes sociais: @casasosnavegantes

Onde aproveitar o fim de tarde

No Clube da Prancha de Guajiru tem praticamente tudo. A criançada ama o açaí e o hambúrguer. Eu sempre vou de poke de salmão.