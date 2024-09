Ama livros? Conheça quatro livrarias para visitar no Ceará

A editora e livraria Substânsia produz e divulga o trabalho de diversos escritores contemporâneos do Ceará Crédito: Talles Azigon/ Divulgação

Aos apaixonados por literatura, o Ceará possui diversos points que reúnem leitores e curiosos por livros. Confira a seguir quatro locais desse universo para conhecer em Fortaleza e no Cariri cearense: Lira Nordestina Já pensou acompanhar de perto a produção de um cordel? A Lira Nordestina é uma editora criada em 1936, dedicada a essa literatura de folhetos feitos com arte da xilogravura. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O equipamento mudou a cultura da região e as obras são reconhecidas como patrimônio cultural brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). No local é possível adquirir os livretos e outros produtos.

Instagram: @liranordestinaxilogravura



@liranordestinaxilogravura Endereço: rua Interventor Francisco Erivano Cruz - Centro, Juazeiro do Norte



rua Interventor Francisco Erivano Cruz - Centro, Juazeiro do Norte Funcionamento: Segunda a sexta-feira - 8h às 17h / sábado - 8h às 12h



Segunda a sexta-feira - 8h às 17h / sábado - 8h às 12h Contato: (88) 3102 1200 Leia mais O que fazer no Cariri do Ceará? Conheça passeios culturais Sobre o assunto O que fazer no Cariri do Ceará? Conheça passeios culturais Livraria Substânsia Criada há 10 anos para impulsionar a literatura cearense, a editora e livraria Substânsia produz e divulga o trabalho de diversos escritores contemporâneos do Estado. Já são mais de 80 livros editados e publicados, entre poesias, contos, romances, literatura infantil e ensaios. Além das obras, a livraria realiza cursos, palestras, oficinas e projetos em seu espaço. A programação é divulgada por meio das redes sociais e do site.

Instagram: @substansia



@substansia Endereço: R. João Brígido, 316 - Joaquim Távora, Fortaleza / Sala 1 do Cinema Dragão (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema, Fortaleza)



R. João Brígido, 316 - Joaquim Távora, Fortaleza / Sala 1 do Cinema Dragão (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema, Fortaleza) Funcionamento: Quarta-feira a domingo - 15h às 21h



Quarta-feira a domingo - 15h às 21h Contato: (85) 98154 3909 Reboot Comic Store Destaque no segmento geek e nerd, a Reboot Comic Store é uma livraria especializada em quadrinhos e mangás. São duas unidades em Fortaleza: no Shopping Benfica e no Centro. Além dos itens para comercialização, a loja se tornou um espaço de encontros e de entretenimento para quem é fã de quadrinhos, super-heróis e animes no geral. A estrutura atrai curiosos de todas as idades, com interesse em produtos de decoração, presentes, roupas, HQs e outros.