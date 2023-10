Livraria Leitura abre nova unidade em Fortaleza em novembro

Inauguração da Livraria Leitura no Iguatemi Bosque ganhou data prevista; unidade ocupará dois pisos no shopping

A loja ocupará dois pisos do Iguatemi Bosque , tendo área total de 1027m². Além de ser a quarta em Fortaleza, a nova Leitura será a 105ª unidade da rede de livrarias no Brasil. A data exata ainda não foi divulgada.

A nova unidade da Livraria Leitura em Fortaleza , no Shopping Iguatemi Bosque, será inaugurada em novembro . A loja será a quarta do grupo na Capital, que também está presente nos shoppings Del Paseo, RioMar Kennedy e RioMar Fortaleza.

A Leitura promete ser “ponto de encontro para amantes da leitura e da cultura” na Cidade, contando com vendas de livros, artigos de papelaria e informática, brinquedos e itens de cultura geek, por exemplo.

A chegada do empreendimento ao Iguatemi Bosque foi anunciada em junho deste ano e veio na esteira do fechamento da Livraria Saraiva, que funcionou no shopping por 13 anos e encerrou as atividades em maio.

