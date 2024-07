Ator Edglê Lima indica roteiro para explorar Fortaleza e o Ceará

Ator Edglê Lima indica roteiros para passeios em Fortaleza; ele também aponta outras opções no Ceará

Sempre que recebo amigos, os levo ao Centro Dragão do Mar. É um espaço cultural que contempla todas as linguagens: teatro, cinema, dança, um lugar de todas as tribos. Hoje, sinto que o Dragão resiste, como é o próprio fazer artístico.

Estou levando todos meus amigos para conhecer o potencial humano e natural que há naquele lugar. Além de estar aprendendo a surfar, que era um sonho. É mágico esse processo de descobrir novas possibilidades, do aprendizado!

Eu sou um apaixonado por mar. Conheço boa parte do litoral cearense, mas estou atualmente apaixonado pela Praia do Titanzinho.

Eu já assisti por lá grandes artistas locais: Marina Brito, Silvero Pereira, Rafael Barbosa, Izabela Wegila. Inclusive, fiz parte da programação do Festival de Cinema For Rainbow.

Onde explorar no Ceará

Na região do Cariri. Não apenas porque nasci lá, mas por ser este celeiro da cultura popular tradicional cearense e por manter vivo as expressividades de um Ceará raiz. Seja por meio de um reisado ou pela festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio.

Essa essência do povo interiorano, que traz uma generosidade e humanidade natural nas suas ações, é o que torna lindo de ver e viver no interior do Ceará.