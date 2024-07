Onde passear em Fortaleza: Alice Peres indica roteiro com crianças

Alice Peres é Miss Down do Brasil e sugere passeios ao ar livre, gastronômicos e casuais para se divertir em Fortaleza; confira

Onde se encantar



Para lanchar com as amigas e sair com a família, indico a cafeteria Pincoffee, na Aldeota. O local é todo decorado em tons de rosa, ótimos para tirar muitas fotos e impressiona crianças e jovens que chegam para comer. Para entrar no clima, as indicações são o Capuccino Pink e a Pink Lemonade.

Onde dar um mergulho



Se a ideia é ir para o mar, o melhor lugar é a Praia do Futuro. E para quem gosta de sombra e água fresca, a recomendação é pousar na Barraca Arpão para se deliciar com caranguejo e batata frita. O local permite a permanência de pets e tem caranguejo como o prato mais famoso do cardápio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Onde tomar um sorvete

A minha sorveteria favorita é a Yozenn, que dispõe de sabores de sorvete zero açúcar em quase todo o cardápio. A combinação perfeita de sabores é morango com leite ninho. O toque final é a casquinha sabor canela, que acompanha o gelato.